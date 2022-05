JB Monferrato, al via i playoff di Serie A2

GLI AVVERSARI

La squadra campana arriva a questi playoff come assoluta dominatrice del Girone Rosso di Serie A2, con un record di 25 vittorie e 5 sconfitte. L’unico incrocio di questa stagione tra la Givova e la Novipiù risale ai quarti di finale di Coppa Italia, dove ad imporsi furono proprio gli scafatesi con il punteggio di 87-72.

La Givova si è rafforzata rilasciando Lorenzo Ambrosin, ma ha aggiunto al roster, per questa post-season, David Cournooh proveniente dalla Vanoli Cremona (11.3 punti in LBA).

Miglior realizzatore della squadra allenata da coach Alessandro Rossi è stato, nella Fase a Orologio, Rotnei Clarke con 16.0 punti di media con il 45% da tre punti. Tra gli italiani, occhi puntati su Riccardo Rossato con 10.3 punti di media.

Il roster completo

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Finalmente iniziano i playoff con Gara 1 della serie contro Scafati. Incontriamo una squadra molto forte, che ha legittimato il primo posto in classifica nel Girone Rosso e che con l’ingaggio di Cournooh ha manifestato ancora di più le sue intenzioni di provare a vincere il campionato. Rispetto all’incontro di Coppa Italia, in questa Gara 1 ci presentiamo in condizioni decisamente migliori e per questo vogliamo fare la miglior partita possibile. Abbiamo il vantaggio di poter giocare con la mente libera, ma non possiamo essere leggeri nel gioco. Abbiamo bisogno di una prestazione difensiva di alto profilo e abbiamo bisogno di continuità nel corso della partita».

Niccolò Martinoni (Capitano JB Monferrato): «Affrontiamo sicuramente una corazzata che specialmente in casa ha sempre dimostrato il suo valore e può contare su una formazione davvero profonda. Tuttavia questi sono i playoff e sarà una partita diversa, ci siamo preparati bene e faremo di tutto per dare filo da torcere a Scafati».

INFO UTILI – Si gioca sabato 7 maggio, con palla a due alle ore 20.45, agli ordini dei signori Angelo Caforio, Andrea Chersicla e Lorenzo Grazia.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram (@jbmonferrato) e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.