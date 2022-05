MTB, al via la 28^ edizione della “Rampignado”

Meno di un mese al ritorno della Rampignado , prevista per il 5 giugno , che con le sue 27 edizioni all’attivo è una delle decane del calendario italiano delle ruote grasse. Quest'anno l’appuntamento di Bernezzo , inserito nella Marathon Bike Cup che racchiude tutte le principali gare piemontesi, si compone di due giornate: infatti alla vigilia della Granfondo si svolgeranno importanti attività, come la FamilyRamp riservata anche ai bambini con 5 euro d’iscrizione di cui 3 andranno alle scuole che aderiranno all’iniziativa. Sempre sabato a Bernezzo ci sarà la cerimonia d’inaugurazione di 3 defibrillatori messi a disposizione della cittadinanza in memoria del compianto “Mantice”, presidente della locale banda musicale .

Venendo alla gara vera e propria, i percorsi restano quelli ormai storici, il lungo da 44 km per 1.600 metri di dislivello e il medio da 24 km per 600 metri. Due tracciati che i biker hanno imparato a conoscere per gli scenari straordinari che sanno regalare in mezzo alle Alpi ma anche per l’alto grado di impegno che richiedono. I percorsi sono su terreno duro e drenante, che tiene anche in caso di pioggia.

L’iscrizione ha un costo di 30 euro da versare entro il 15 maggio per poi passare a 35 euro. Chi vorrà provvedere direttamente sul posto nel weekend di gara dovrà pagare 40 euro, considerando che è previsto un tetto massimo di 800 adesioni. Partenza alle ore 10:00 da Piazza Martiri della Libertà, sede anche dell’arrivo. Quest’anno finalmente saranno reintrodotti tutti i servizi pre e post gara, compreso il pasta party al termine della manifestazione con annesso servizio di custodia bici al chiuso.

Quest’anno la Rampignado sarà gemellata con un altro evento tipico di Bernezzo, il Mola Nen Trail giunto alla sua terza edizione. Si tratta di una corsa a piedi di 16 km con 1.000 metri di dislivello allestita dalla Podistica Vallegrana, che scatterà sempre da Piazza Martiri della Libertà alle ore 9:00, con un costo d’iscrizione di 15 euro.