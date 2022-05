BLSD per allenatori a km 0. La sicurezza entra nelle Canottieri

Corso Basic Life Support Defibrillation , per gli allenatori già formati e in via di formazione, organizzato direttamente nel loro ambiente. Il centro di formazione Irc “ Emergenza Cottolengo ” ha organizzato presso la Canottieri Armida un corso BLSD per non sanitari, partendo dall’esigenza degli aspiranti allenatori che prossimamente avranno gli esami per ottenere la qualifica di allenatori di primo livello.

La preparazione è stata laboriosa ma la collaborazione tra il responsabile del centro IRC Riccardo Iuliani e l’atleta e futuro allenatore Luigi Vaccarino, che si è occupato di reclutare i vari partecipanti al corso, ha permesso di realizzare un momento di formazione fondamentale, in un clima familiare e sereno, per poter salvare vite umane,.

Il centro di formazione Irc “Emergenza Cottolengo” ha permesso l’utilizzo dei manichini e dei defibrillatori per le esercitazioni fuori dalla propria sede e la Canottieri Armida ha messo a disposizione la palestra pesi della società per le lezioni e le esercitazioni.

Tutti gli allievi hanno partecipato con profitto al corso, impegnandosi con passione, e acquisendo le nozioni teoriche e le abilità pratiche per affrontare le situazioni di emergenza che potrebbero presentarsi durante l’attività di allenatori e nella vita quotidiana in tutti gli ambiti, ottenendo la certificazione di esecutore BLSD non sanitari.