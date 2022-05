IBSA Next Gen Cup 2022: un Derthona solido batte la Virtus Bologna

Si chiude con una vittoria convincente contro la Virtus Segafredo Bologna l’esperienza della Bertram Derthona nella IBSA Next Gen Cup 2022 . I Leoni comandano la gara nei ritmi e nel punteggio fin dalle battute iniziali, allungando progressivamente il gap nel corso dell’incontro. Alla prima storica partecipazione al torneo, il bilancio della squadra allenata da Luca Ansaloni è di due vittorie e una sconfitta, oltre a una crescita in termini di esperienza e consapevolezza di tutti i giocatori scesi in campo nella tre giorni di Pesaro.

Prima frazione di gara di marca Derthona, guidato dalle giocate di Tambwe (8 p): i Leoni conducono nel punteggio fin dalla palla a due e al 10’ sono avanti 19-13. Nella seconda frazione la Bertram stringe le maglie della propria difesa e apre il campo con i canestri da tre punti di Pezzulla, dilatando progressivamente il margine con azioni spettacolari firmate da Boglio, Loro e Ferrari: all’intervallo il parziale è 41-26.

Al rientro dagli spogliatoi, la Virtus alza l’intensità della propria difesa per provare a rientrare in gara, ma il Derthona continua a trovare buone soluzioni in attacco per conservare un margine di sicurezza: al 30’ il punteggio è 52-41. Nell’ultimo periodo la Bertram gioca con lucidità, mantiene la freddezza in lunetta e dilata il gap nei confronti della Virtus, imponendosi per 71-52.

Tabellini

Bertram Derthona-Virtus Segafredo Bologna 71-52

Parziali (19-13, 41-26, 52-41)

Derthona: Pezzulla 9, Baldi 7, Barbieri, Tambwe 12, Biaggini 3, Boglio 9, Loro 18, Ferrari 4, Zonca 5, Bellinaso, Armanino 4, Rota. All. Ansaloni

Bologna: Bianchini, Cardin 2, Ferdeghini 6, Terzi 4, Minelli 4, Barbieri 4, Colombo 8, Grotti 9, Venturi 3, Zanasi 4, Martini, Franceschi 8. All. Lolli