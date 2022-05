Chivasso fa sua gara 3 della finale playoff

A volte nella vita si pensa che un fatto negativo improvviso possa danneggiarci, affossare le nostre ambizioni, mentre non sappiamo che proprio quell’evento sarà il primo passo fatto sul cammino del successo. Questa lezione è stata imparata dai ragazzi della C.D. Ciglianese Pall. Chivasso al 15’ di gioco di gara 3 , quando hanno visto espellere il play Matteo Ferro per aver collezionato due falli tecnici in tre minuti.

La perdita di un leader, di un riferimento offensivo importante, della guida nella bolgia del Pala Ballin avrebbe potuto abbattere la squadra, invece Vettori e compagni si sono coesi, uniti, consapevoli che ogni giocatore avrebbe dovuto dare il suo apporto per tentare di portare a casa il successo nella gara spartiacque della serie. E così è stato: Chivasso ha sfoderato una prestazione difensiva eccezzionale, lasciando solo 50 punti agli avversari, pressandoli, alternando difesa a uomo e zona 3-2, controllando i rimbalzi e recuperando palloni decisivi sulle rotazioni difensive.

Prestazione che si è riverberata sulla fase offensiva, dove i biancoverdi hanno mantenuto la lucidità per eseguire con pazienza ed efficacia gli schemi, trovando tiri ad alta percentuale. Ad inizio gara è Balaara ad indicare la via ai suoi compagni sui due lati del campo, implacabile dalla lunga distanza, vicino a canestro e dalla lunetta. Nella seconda parte è il collettivo a condurre il match: Regis e Vettori in cabina di regia, Migliori, Balaara e Greppi a lottare sotto le plance, Pepino e Giovara a subire falli e colpire dalla lunetta, i fratelli Pagetto e Cambursano a segnare punti decisivi nel respingere gli ultimi attacchi di Rabbia e compagni. Così le due schiacciate di Stefano Pagetto e Balaara ad un minuto dalla fine sugellano il successo biancoverde. Ora appuntamento a gara 4, fissata per domenica 15 maggio alle ore 20:30. L’appuntamento con la storia è lontano solo una gara per Chivasso.

Tam Tam Torino - C.D.Ciglianese Chivasso 50-61

Parziali (9-16; 23-28; 33-45)

Tam Tam Torino: Bonalanza, Rajteri, Martina 6, Apruzzi 5, Caputo 4, Bonello 12, Valetti, Rabbia 8, Casetta, De Marco 5, Paschetta 5, Nebiolo 5. All. Cesano

C.D.Ciglianese Pall. Chivasso: Giovara 4, Pagetto R. 2, Vettori 2, Balaara 21, Cambursano 5, Regis, Greppi 2, Pepino 8, Ferro 6, Pagetto S. 10, Migliori 1, Cussigh. All. Pomelari

Arbitri: Sig.ri Notari di Aosta e Accorsi di Torino.

Note: Espulso al 15’ Ferro per doppio fallo tecnico. Fallo tecnico a Cesano al 13', fallo tecnico a Caputo al 18', fallo antisportivo a Paschetta al 36'. Spettatori 300.