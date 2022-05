LRB vince il suo primo titolo della storia!

L’ Abet S. Bernardo festeggia il primo titolo per Langhe Roero Basketball , battendo la 5 Pari in Gara 3 e trionfando nella finale promozione di C Silver . Nella serata della sfida decisiva, LRB mette subito le marce alte e scappa prima dell’intervallo, per poi dilagare nel finale. Si scatena la gioia in campo e sugli spalti per il risultato raggiunto.

LA PARTITA

La serie della finale di C Silver tra Langhe Roero e 5 Pari si sposta a Torino per il terzo atto, al Pala Moncrivello dove è accorso un numeroso seguito ospite. LRB ha difeso al meglio il fattore campo e arriva sotto la Mole forte del 2-0, maturato dopo due battaglie tiratissime.

La serata torinese parte contratta per l’una e per l’altra ed è sempre un botta e risposta: 5-5 a metà prima frazione. Eirale va a bersaglio con la seconda tripla personale di serata, Gioda fa lo stesso dal vertice, anche se Panaccione e Perissinotto impediscono l’allungo (10-11). Ci pensa Mattis a chiudere il primo periodo con l’appoggio al vetro del 10-13.

Dopo il mini-stop la contesa si fa decisamente più scoppiettante, Mittica è indiavolato e alzando il ritmo porta i suoi oltre la doppia cifra di margine (10-21). L’inerzia è viaggiante, dal post alto Gioda assiste Corvalan per i due punti sotto canestro: 10-23. 4-0 e la 5 Pari si riattiva, ma Toppino si mette in proprio e dall’arco segna il +12. Negro fa lo stesso qualche azione dopo ed è 18-30. Panaccione spara anche lui dai 6,75 m in transizione, ma Toppino risale in cattedra sfruttando al meglio il blocco: nuova tripla e 22-34 alla pausa lunga.

Si riparte con un break di 0-7 in meno di tre minuti, dopo il canestro di Negro a rimbalzo in attacco è time-out torinese sul 22-41. Difesa a zona per coach Bronzin e per un paio di possessi la scelta paga: recuperata palla, Perissinotto trova il 27-41. Tuttavia, ecco che Eirale e Negro hanno chilometri e tempo per scoccare dall’arco e parte la fuga di LRB: 27-49. Intanto i padroni di casa devono fare i conti coi problemi di falli di Panaccione (4). L’Abet S. Bernardo invece sfrutta il bonus e si issa sul +24 (19-53). I locali con i propri under trovano sei punti in chiusura di frazione, ma la forbice è molto aperta: 35-53 al trentesimo minuto.

Toppino riporta subito i suoi oltre le venti lunghezze di margine (35-55), poi c’è spazio per Stetco che entra e segna il 36-59. Scendono in campo anche tutti gli under di casa. Calabrese muove un po’ lo score, ma la gara è di fatto finita. A tre giri di lancette dalla fine è anche il turno di Baldo di alzarsi dalla panchina, per poi sfornare l’assist per Stetco per il 45-67 a 100 secondi dalla conclusione. Il finale arriva sul 50-69, che significa vittoria del campionato per LRB!

L’Abet S. Bernardo può festeggiare davanti al folto seguito arrivato fino a Torino il primo titolo della storia per il club. Il successo, netto, di Gara 3 chiude al meglio una stagione sempre vissuta ai vertici, seppur con l’obiettivo dichiarato di andare fino in fondo. Non era facile rispettare le attese, ma l’obiettivo è stato raggiunto: Langhe Roero ha vinto il proprio campionato di C Silver!

TABELLINO

5 Pari Torino - Langhe Roero Basketball 50-69

Parziali (10-13, 22-34, 35-53, 50-69)

5 Pari Torino: Panaccione 9, Perissinotto 11, Vullo, Aureli, Inglese 5, Fiore 2, Cibin, De.Marchi, Naretto, Canullo 11, Dario 6 , Calabrese 6. All. Bronzin, Ass. Vallone, Prep Dessì.

Langhe Roero Basketball: Gramaglia, Mattis 8, Baldo, Zabert 3, Eitale 15, Corvalan 2, Stetco 6, Caldarone 2, Negro 8, Toppino 11, Gioda 8, Mittica 6. All. Siragusa. Ass. Sanino, Barberis.