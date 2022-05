Il CUS Torino vince a San Mauro e vola in C Gold

Con un colpo di reni nei 70 secondi finali, il Mastro Viaggiatore CUS espugna il palasport di San Mauro, fa sua la serie di finale playoff per 3-0 e conquista la promozione in C Gold .

Come nei precedenti atti della sfida, le due squadre se la giocano con grande intensità ed elevato dispendio di energie, soprattutto mentali, pallone su pallone, azioni dopo azione, dando vita ancora una volta ad una gara palpitante, culminata in un finale da cuore in gola.

Il San Mauro parte meglio e si porta condurre 10-3. La messa in moto cussina è affidata a capitan Fantolino, che recupera e serve a Petitti l’assist dell’8-7 al 4’. Il canestro del sorpasso poco dopo è di Akoua in entrata decisa: 8-9. Rispetto ai due precedenti incontri il CUS alza il numero dei tiri ma non trova, e non troverà mai lungo il corso di tutto il match, le percentuali che ne supportino appieno la scelta (il 3 su 22 da tre parla da solo). Ma i biancoblu si mantengono comunque davanti con una tripla di Conti, che una ventina di secondi più tardi trova una sponda laterale dalla tabella al limite del possibile e, sul fallo subito, realizza il libero del 12-14 dell’8’. Il +3 del decimo è messo a referto da Boglione con un tiretto morbido dentro l'area:14-17.

L’ago però è ancora tutto in bilico e con un avvio prorompente di secondo quarto i padroni di casa lo portano dalla loro parte: l’8-0 li porta sul 22-17. Fantolino prova porre rimedio ma il CUS subisce l'esperienza di Roncarolo, che ne segna 4 di fila e porta il San Mauro sul +7: 26-19. Non pago, Roncarolo ci piazza anche una bomba e al 17’ i locali guidano 29-22. Lento e prevedibile, il Mastro Viaggiatore continua a non trovare il canestro, non così la ZeroUno, che con tre di Cibrario sale sul +10 al 19’. Provvidenziale sul rovesciamento di fronte la bomba di Petitti che porta le squadre negli spogliatoi sul 32-25.

La sosta lunga ringalluzzisce il Mastro Viaggiatore: Fantolino trova tre punti laterali sulla sirena dei 24 secondi e, sulla successiva persa avversaria, si butta dentro a capofitto per il 32-30. Ora attivo anche a rimbalzo offensivo, dove era mancato del tutto nel primo tempo, fallito in un paio di occasioni l'aggancio, il CUS lo trova alla fine a quota 32 con Conti. Dopo 4 minuti di digiuno, il San Mauro torna a muovere il punteggio, ma si trova a dover attaccare una difesa attenta e aggressiva e nei due minuti successivi e si arresta di nuovo.

Il CUS però non ne approfitta appieno e riesce soltanto a tenersi a contatto con Conti, raggiungendo poi il nuovo pareggio con una tripla di Matteo Porcella: 39-39 al 29’. Il finale di quarto è dei padroni di casa: 42-39.

Proprio mentre le squadre stanno tornando in campo per disputare l'ultimo periodo, le luci del palasport di via Borgo si spengono e la partita si ferma per un buon quarto d'ora. Alla ripresa i padroni di casa sembrano risolvere la questione: 46-39. Ancora senza supporto dalle percentuali al tiro il CUS si aggrappa al cuore e al 35’ Conti lo tiene vivo: 46-43. Sugli sviluppi di un recupero di Fantolino, Petitti subisce un antisportivo: 1 su 2, il Mastro Viaggiatore spreca il possesso addizionale e dall'altra parte Fornuto con una giocata d’esperienza, per destrezza molto simile a quella di Conti nel primo tempo, lo castiga con il 2+1 del 49-44 quando alla fine manca 4 minuti. È ancora Petitti a tenere accese le speranze degli ospiti con il 49-46 dal lato sinistro.

Al San Mauro trema un po' la mano, non così ad Akoua, che sul quinto fallo di Barbaria infila i due liberi del -1. La pressione sugli uomini in campo sale a livelli stratosferici e negli ultimi 70 secondi prende il sopravvento su qualunque altra cosa. Il CUS la gestisce meglio e sfrutta il gran lavoro sul taglia-fuori difensivo e a rimbalzo di Conti e Bonadio, ma anche l’applicazione degli esterni che chiudono gli accessi all’area e fanno massa a protezione del canestro.

Quinto fallo di Roncarolo e altra coppia di liberi cussini, stavolta di Conti, per il sorpasso sul 49-50. Il San Mauro commette fallo in attacco e sul ribaltamento, a 28 secondi dalla fine, Bonadio, dimenticato dalla difesa di casa, segna in appoggiata il 49-52.

Il CUS ha due falli da spendere ma sceglie di difendere: bravissimo Pizzaia a tagliare dentro per il per il 51-52 a -24 secondi. Il CUS elude la pressione dalla rimessa e alla fine il San Mauro spende fallo su Petitti a -10 secondi: dentro il primo libero (51-53), fuori il secondo ma Conti è il più lesto di tutti a conquistare il rimbalzo. Fermare il cronometro con il fallo è l'unica soluzione a disposizione della squadra di casa: a segno il primo libero, sul ferro il secondo, rimbalzo sanmaurese di Orlando. Mancano 8 secondi, la difesa biancoblu ‘investe’ un fallo lontano dal canestro a -4. Rimessa laterale per Cibrario che si alza da metà campo, corto. E scoppia la festa CUS.

ZEROUNO SAN MAURO - MASTRO VIAGGIATORE CUS TORINO 51-54

Parziali: 14- 17, 32-25, 42-39

SAN MAURO: Nenna 4, Barbaria, Cibien n.e., Cibrario 9, Fornuto 7, Binovi 4, Ciuffreda 2, Pizzaia 9, Roncarolo 11, Dho 3, Orlando 2, Ventricelli. All. Iannetti.

CUS TORINO: Conti 17, Porcella M. 3, Petitti 9, Akoua 9, Fantolino 7, Miranda Camejo 1, Tatsoptsa, Boglione 2, Bonadio 6, Porcella An., Marangon, El Khiel. All. Porcella, Al. Ass. Subbiani.