Chieri ’76 e Francesca Villani, insieme per la terza stagione

Francesca Villani difenderà i colori biancoblù per un’altra stagione, la terza. Dopo Kaja Grobelna, Francesca Bosio e Alessia Mazzaro, è la schiacciatrice toscana la quarta conferma in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per il 2022/2023. Un altro punto fermo per dare continuità, solidità e qualità al lavoro del coach Giulio Cesare Bregoli e del suo staff.

«Rimanere a Chieri è per me motivo di grande orgoglio e grandi stimoli – spiega Francesca Villani – Sono veramente contenta ed entusiasta di continuare a lottare per Chieri. È il terzo anno che siamo insieme e ogni anno ci siamo sempre posti l’obiettivo di migliorare. Credo che questo sia l’ambiente giusto per farlo sia individualmente, sia soprattutto come squadra. Chieri ormai è diventata una seconda casa e questo per me è importante. Sentire la fiducia da parte della società, che ringrazio, dello staff e delle mie compagne, mi dà grande voglia di lottare per questi colori. Ne approfitto anche per ringraziare i Fedelissimi e tutti i tifosi per il grande apporto che ci danno costantemente. Non vedo l’ora di ricominciare insieme un’altra stagione, con la volontà e la determinazione di portare sempre avanti il nome di Chieri e di questa bella famiglia».