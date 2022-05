Cascina Capello Chieri vince al tie-break contro il Cus

Partita difficile da affrontare quella di ieri sera, il Cascina Capello Chieri sapeva che il Cus Collegno sarebbe sceso sul terreno di gioco per provare a vincere la gara e riscattarsi della sconfitta subita 15 giorni prima nella finale di Coppa Piemonte. Non a caso la gara si è conclusa al tie-break a favore delle ragazze chieresi che hanno dovuto sudare le famose sette camicie per avere ragione di una compagine giovane, cresciuta nel corso della regular season e capace di mettere in mostra veri talenti.