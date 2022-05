Oleggio Magic Basket, vittoria con Firenze

Vittoria importantissima. L’Oleggio Magic Basket chiude la regular season battendo 79-52 la All Food-Enic Firenze: due punti preziosi perchè, con la vittoria di Empoli in casa della Sangiorgese gli Squali si classificano meglio in griglia playout. L’avversaria della serie sarà proprio la squadra lombarda con gli Squali con il favore del campo. Nota assolutamente lieta della serata: gli spalti pieni di atleti di minibasket e settore giovanile con le loro famiglie per un tifo incredibile.

Schierati per il match ci sono De Ros, Giampieri, Giacomelli, Negri e Riva; per Firenze Marotta, Forzieri, Poltroneri, Staffieri e Di Pizzo. Avvio nervoso per gli Squali con coach Nava a chiamare subito la pausa sull’1-5. Dopo l’1-8 Giampieri e capitan Negri siglano un netto 10-8 ed è pausa per Firenze. Il parziale biancorosso è di 14-0 (15-8). Il primo finale dice 15-10. Secondo quarto praticamente perfetto per gli Squali a segno con 29 punti e solo 7 per Firenze. Colussa, Seck, Riva e un Giacomelli dall’arco fanno chiamare la pausa agli ospiti (26- 12). Seck si appende al ferro (30-12), De Ros sigla un 5-0 che vale il 35-12 e il digiuno ospite è rotto da Poltroneri (35-15). E' Giampieri autore del secondo finale: 44-17.

Marotta e Giampieri dall’arco (47-20); Le triple di Colussa e De Ros valgono il 57-28. Coach Nava sceglie di dare spazio ai giovani e subito Palestra colleziona quattro punti che valgono il 61-33 del terzo finale. In campo anche Ponti e Temporali, entrambi a referto nel corso del quarto. Giacomelli va a segno per il 71-40, con Colussa e Seck il quintetto in campo è interamente under e riesce con grinta ed energia a tenere a bada gli avversari e chiudere i conti sul 79-52.