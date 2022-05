La Fulgor chiude la regular season con un successo

Ma anche Fioretti, per la verità, ha dovuto fare i conti con l’assenza della coppia di play Burini-Taddeo. A fare pentole e coperchi ci ha però pensato un sontuoso Bushati, che ha chiuso con 26 punti, 10 assist e 23 di valutazione: la sua solita e consolidata intesa con il gemello Balanzoni ha prodotto giocate superlative, tra cui tre schiacciate che hanno mandato in visibilio il pubblico.

Buono il debutto dell’ultimo arrivo Joel Fokou, che ha già messo in mostra le sue doti atletiche con un paio di stoppate ad altezza siderale. Archiviato il match con la super partenza da 19-0 ed un vantaggio che nell’arco dei 40’ non è mai sceso sotto gli 8 punti, attestandosi poi all’85-66 finale, l’attenzione si è spostata per i risultati del girone B e per capire quale sarebbe stata l’avversaria al primo turno play-off. Alla fine, dopo una girandola di emozioni, sulla ruota della Paffoni è uscita Vicenza, che dunque sarà la sfidante nei quarti di finale che scatteranno sabato alle 21 al Pala Battisti.