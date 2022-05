Derthona, via alla vendita dei biglietti per le gare playoff

È tempo di playoff per la Bertram Derthona , che con il successo nell’ultima giornata della regular season ha chiuso al quarto posto in classifica il campionato di Serie A 2021/22. Lo slogan che accompagnerà questa prima esperienza nella post season è ‘Dove si Balla’, mentre l’avversario dei bianconeri nei quarti di finale sarà dunque l’ Umana Reyer Venezia e la serie scatterà al PalaEnergica Paolo Ferraris.

La Bertram si è guadagnata il vantaggio del fattore campo nel primo turno playoff e scenderà in campo domenica 15 maggio alle ore 19 e martedì 17 maggio alle ore 20. I primi due appuntamenti della serie sono da vivere insieme, come già avvenuto nel corso della stagione in cui il sostegno dei tifosi non è mai mancato. La società ha così definito le modalità di vendita dei tagliandi per i playoff.

Gli abbonati stagionali potranno esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dei tagliandi negli stessi posti avuti durante la regular season nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 maggio. Da quella data, saranno messi in vendita libera anche quei posti del palazzetto di Casale Monferrato.

Tutti i tifosi potranno acquistare i biglietti presso la sede del Club, sita in Via San Marziano 4, nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: da martedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30. Per gara 2 la vendita sarà attiva in sede anche lunedì 16 (10-12 / 16-19) e martedì 17 maggio, al mattino (10-12).

Sarà possibile comprare i tagliandi anche sul sito di Vivaticket o in uno dei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio. I più vicini si trovano a Casale Monferrato (Sassone Viaggi by Stat) e quattro punti vendita nel territorio di Alessandria (L’Oblò, sito a Spinetta Marengo, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino e Tabaccheria Rovereto). La biglietteria del PalaEnergica Paolo Ferraris rimarrà aperta, fino a esaurimento dei posti disponibili, in occasione dei giorni di gara a partire da 90 minuti prima della palla a due. Di seguito i prezzi dei biglietti, interi e ridotti per Under 18 e Over 65, dei vari settori del palazzetto per ogni singolo incontro casalingo della serie:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona e Bianconero 55 € 40 € Parterre Laterale 40 € 25 € Tribune 25 € 20 € Curva Sud 20 € 15 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

La società intende premiare i tifosi che decideranno di acquistare in contemporanea i tagliandi per le prime due partite con una tessera sconto sull’acquisto del merchandising ufficiale. Il banchetto con capi di abbigliamento e gadget sarà presente al PalaEnergica Paolo Ferraris e la scontistica applicata è pari al 15% su tutti i prodotti che verranno acquistati. Per ogni ulteriore informazione relativa alla biglietteria per le partite dei playoff, è possibile contattare la società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure inviare una mail a segreteria@derthonabasket.it.

Come accaduto in tutta la stagione regolare, anche in occasione dei playoff la società vuole agevolare i tifosi che decideranno di recarsi al palazzetto di Casale Monferrato organizzando il trasporto gratuito. Le adesioni sono aperte anche ai ragazzi e alle famiglie dei settori giovanili di Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo Scrivia e Olympia Voghera.

La partenza è fissata alle ore 16.30 di domenica 15 maggio e alle ore 17.30 di martedì 17 maggio dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per riservare il proprio posto è possibile recarsi in segreteria negli orari di apertura al pubblico oppure contattare la società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail con i nominativi aderenti all’indirizzo paolo.depersis@derthonabasket.it. Resta l’obbligo per assistere alle gare di indossare la mascherina FFP2.