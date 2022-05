Pallapugno, il punto sui campionati

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Virtus Langhe rinviata per pioggia e campo impraticabile a mercoledì 11 maggio, alle 20.30, a Cuneo.

Nocciole Marchisio Cortemilia-Roero Isolamenti Canalese rinviata per pioggia e campo impraticabile a martedì 10 maggio, alle 20.30, a Cortemilia.

FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo-Alusic Merlese 9-2

Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 0-9 forfait medico

Araldica Castagnole Lanze-Bormidese sospesa per pioggia sull'1-3 (40-40), prosegue lunedì 9 maggio alle 20.30 a Castagnole delle Lanze.

SERIE B - Terza giornata

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Acqua San Bernardo San Biagio rinviata per pioggia e campo impraticabile a lunedì 9 maggio, alle 20.30, a Monticello d'Alba.

Scotta Centro Incontri-Pieve di Teco rinviata per pioggia e campo impraticabile a martedì 10 maggio, alle 20.45, a San Pietro del Gallo.

Morando Neivese-Abrigo Albagrafica Ricca 3-9

Peq Agri Don Dagnino-Srt Progetti Ceva 0-9 forfait medico

Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb rinviata per pioggia e campo impraticabile a martedì 17 maggio, alle 20.30, a Madonna del Pasco.

Tealdo Scotta Alta Langa-Benese rinviata per pioggia e campo impraticabile a martedì 10 maggio, alle 20.30, a San Benedetto Belbo.

SERIE C1 - Terza giornata

Amici del Castello-Bubbio 6-9

Castiati Assicurazioni Castagnole-Pallapugno Albeisa 9-1

Cortemilia-Gottasecca 2-9

Taggese-Imperiese 3-9

Valle Bormida-Bormidese 9-7

Canalese-Pieve di Teco Lunedì 9 maggio ore 20.30 a Canale



Serie C1 - Recupero prima giornata

Pieve di Teco-Pallapugno Albeisa 4-9

SERIE C2 - Girone A - Seconda giornata

Subalcuneo-Prodeo rinviata per pioggia e campo impraticabile a sabato 14 maggio, alle 15, a Cuneo.

Ceva-San Leonardo rinviata per pioggia e campo impraticabile a mercoledì 11 maggio, alle 20.30, a Ceva.

Don Dagnino B-Augusto Manzo A 9-6

Merlese-Neivese rinviata per pioggia e campo impraticabile a lunedì 9 maggio, alle 20.30, a Mondovì.

Riposa: Caraglio

SERIE C2 - Girone B - Seconda giornata

Pro Paschese-Ricca 6-9

Bormidese-Gottasecca 8-9

Speb-Peveragno 3-9

Murialdo-Monticellese rinviata per pioggia e campo impraticabile a lunedì 9 maggio, alle 20.30, a Bormida.

Don Dagnino A-Augusto Manzo B 9-6

UNDER 21 - Seconda giornata

Benese-Pro Paschese A rinviata per pioggia e campo impraticabile a martedì 10 maggio, alle 20.30, a Bene Vagienna

Bormidese-Virtus Langhe A 9-0

Peveragno-Canalese rinviata per pioggia e campo impraticabile a giovedì 12 maggio, alle 19.30, a Peveragno.

Lunedì 9 maggio ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Speb

Riposa: Virtus Langhe B

Under 21 - Recupero prima giornata

Martedì 10 maggio ore 19

a Canale: Canalese-Bormidese

