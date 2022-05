BEA Chieri - Leopardi Future Lab: in Coppa Piemonte gara d'andata equilibratissima

Sabato 7 maggio il CheTariffa Leopardi Future Lab ha ospitato al PalaCascinaCapello Basket Gravellona per la gara d’andata degli Ottavi di Finale di Coppa Piemonte . Raggiunta la Salvezza in Serie D con tre giornate d’anticipo, ora gli Arancioni sono impegnati nel torneo che unisce squadre di Serie D ad altre di Serie C Silver. Il primo turno prevede due sole gare, con il passaggio ai Quarti di Finale di chi le vince entrambe o avrà la differenza punti a proprio favore al termine della seconda.

I Leopardi devono fare i conti con l’assenza pesante di capitan Blanco, non disponibile per l’incontro. In una gara punto a punto dall’inizio alla fine, le squadre si sono rincorse per tutti i quaranta minuti, senza mai riuscire a prendere il largo. BEA si è fatta trovare pronta e concentrata, con Barbero che ha trascinato i suoi in attacco (23 punti a referto) e il classe 2004 Bergese autore di un’ottima prova offensiva. Nel finale equilibratissimo sono ancora i dettagli a fare la differenza. BEA commette qualche forzatura e una circolazione di palla non eccellente nelle ultime azioni permette a Gravellona di trovare il canestro decisivo e chiudere sul +3.

«Sono contento di come i ragazzi hanno saputo reagire all’assenza di capita Blanco, trovando nuove soluzioni per riadattare il roster – commenta coach Colò – Ancora una volta i ragazzi del Settore Giovanile hanno giocato un’ottima gara e dimostrato i passi in avanti compiuti in quest’anno così intenso. Ora siamo pronti alla Gara 2 in trasferta (venerdì 13 maggio, ore 21), dove ce la metteremo tutta per continuare l’avventura in Coppa Piemonte».

CHETARIFFA BEA CHIERI SSDRL – IN CONTRO BK GRAVELLONA 67-70

Parziali: 21-19, 32-30, 48-49

BEA CHIERI: Bertoglio, Vignoli, Bergese 9, Barbero 23, Zanatta 13, Maistrello, Bianco V. 2, Ratto 7, Berruto 4, Alò, Cristiano 8, Sirbu 1. All. Colò, Ass. Pirocca, Acc. Bianco L.

GRAVELLONA TOCE: Dell’Orto 6, Ferraris 6, Lo Basso 13, Santini 6, Gavioli 2, Guala 19, Marzorati 9, Debernardi 7, Carbone 2, All. Buarotti.