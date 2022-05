Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Helena Cazaute vestirà il biancoblù anche la prossima stagione

Seconda conferma in banda alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la prossima stagione. Dopo Francesca Villani, anche Helena Cazaute continuerà a vestire il biancoblù nel 2022/2023. Sarà il suo secondo anno a Chieri.

«Sono molto felice di rimanere la prossima stagione – le parole della schiacciatrice transalpina – Mi sono trovata davvero bene a Chieri, ho sentito un’atmosfera molto positiva, con la voglia di lavorare e migliorare sempre di più. La società, il club, i tifosi sono persone piene di energia con un amore immenso per Chieri e per la pallavolo. Sono contenta del percorso che abbiamo fatto l’anno scorso, pur con un sentimento un po’ amaro per la Coppa Italia. Ho fiducia nella nuova squadra che la società ha scelto, spero di raggiungere i nostri nuovi obiettivi. Non vedo l’ora di tornare al PalaFenera con i nostri tifosi e di dare il massimo per questa squadra».