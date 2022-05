Agil Igor Volley, il recap della settimana

Serie C, vittoria in gara 1 playout!

Vittoria per le Igorine di Barbara Medici impegnate nel girone playout per salvare la categoria di serie C. Contro Val Chisone, una delle più titolate alla salvezza, è finita 0-3 (22-25; 18-25; 20-25). Prossimo appuntamento ad Asti il 14 alle 19.

Final Four U12 4x4: le Igorine chiudono al quarto posto

Quarto posto: è questo il risultato finale raggiunto dalle Igorine di Gianni Zanelli che sono state protagoniste delle Final Six U12 4×4. Le Igorine, tutte in realtà più piccole di un anno (under11), hanno disputato quattro partite durante la competizione che si è tenuta a Novara: l’esordio ha fatto prevalere un po’ di emozione e si è chiuso con una sconfitta contro Issa per 2-1; poi una bella vittoria 3-0 contro Ovada che è valsa la qualificazione alla semifinale. Nel pomeriggio le Igorine hanno lottato prima di arrendersi a Valsesia 2-0 e lo stesso hanno fatto nella finalina 3/4 posto contro Issa sempre 2-0.

U16, si chiude il cammino regionale delle Igorine

Si interrompe nello scontro finale il cammino nella fase regionale delle Igorine di Barbara Medici. L’Under 16 Regionale, impegnata nella fase regionale (dopo la vittoria del titolo territoriale) che prevedeva tre sfide verso le Final Four, ha perso 0-3 (22-25; 15-25; 23-25) contro Verbania. “La nostra avversaria ha giocato una grande partita, tirando molto battuta e attacco e sbagliando veramente poco, – commenta l’allenatrice – noi non riuscivamo ad andare a terra e abbiamo poi commesso errori. Rimane un po’ di rammarico perché in campo ho visto una squadra totalmente diversa rispetto a quella che ha giocato molto bene la sera prima il primo scontro playout“.

U14, vittoria con Canelli e ora scontro diretto per le Final Four

Seconda vittoria nella seconda partita di fase regionale. L’Under 14 di Lorenzo Poltri e Valeria Alberti ha battuto fra le mura di casa 3-0 (25-18; 25-20; 25-23) Canelli rimanendo quindi in corsa per un posto alle Final Four regionali di categoria. L’ultima sfida è la più importante: lo scontro diretto con Collegno che si giocherà sempre al PalaAgil il prossimo 15 maggio alle 15, chi vince si qualifica.