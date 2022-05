BEA Chieri, il recap della settimana

L' Under 17 Gold BEA Chieri supera Scuola Basket Asti (66-56) nella terza giornata della Seconda Fase Coppa e passa così in testa alla classifica generale. Tra le altre gare dell'ultimo periodo del Settore Giovanile BEA, l' Under 15 Eccellenza chiude il girone d'andata della Coppa Piemonte prima con la vittoria casalinga contro San Mauro (71-65), poi con il successo sul difficile campo genovese di Basket Pegli (66-91). I Leopardi confermano così il percorso netto e inizieranno il girone di ritorno da primi in classifica.

Vittoria opaca dell'Under 14 Gold in casa di Aba Saluzzo. BEA fatica a replicare il buon gioco corale delle ultime uscite e scavano il solco decisivo nel terzo quarto (47-58). I Top Junior CSI superano al PalaWojtyla Scuola Basket Asti (66-48)e cedono in trasferta contro Oasi Laura Vicuna (52-41). Vittoria per i Ragazzi CSI ai danni di Bussoleno Basket (64-47). L'Under 13 Gold lotta nella gara di ritorno del Girone Top contro Granda College Cuneo; dopo un buon primo tempo, i cuneesi ricuciono il margine e trovano i canestri decisivi solo negli ultimi istanti (50-53).

Dal prossimo fine settimana, l'Under 15 Silver sarà impegnato nei PlayOff di Coppa.

UNDER 17 GOLD

BEA CHIERI SSDRL – SCUOLA BASKET ASTI 66-56

Parziali: 19-12, 41-29, 51-49

BEA CHIERI: Marrese, Bianco 8, Becchio, Roccati 29, Gangi, Bechis 4, De Mita 10, Lafiosca 6, Ferrone 6, Gangitano, Kamami 3. All. Usai, Ass. Bonifacio, Ass. Pirocca, Prep. Gangi.

ASTI: Rossetti 4, Viada, Calimeri 2, Augusti 4, Cartello 7, Amelio, Calandra 2, Parigi 23, Reda 10, Battaglino 4. All. Di Gioia, Ass. Le Caldare.

UNDER 15 ECCELLENZA

BEA CHIERI – TNA SAN MAURO 71-65

Parziali: 24-25, 41-36, 56-53

BEA CHIERI: Ahia, Saia, Marrese 12, Viggiano 9, Quagliotto 18, Bechis 21, Ricci, Pianfetti, Monaco, Fogliato 8, Gangitano 3, Mout. All. Allisiardi/Ratto

SAN MAURO: Bena 4, Binovi 2, Domiziano 9, Maicu, Paparella 1, Agnese 7, Benenti 6, Pizzaia 29, Termine 3, Andriolo, Linguerri, Lapenna 4. All. Rossin/Pasotti

A. DIL. BASKET PEGLI – BEA CHIERI SSDRL 66-91

Parziali: 17-25, 35-42, 55-68.

PEGLI: Rossetto 10, Molinari 3, Lelmi 15, Vigo, Opletal 2, Barbieri 2, Nosach 4, Lunardi, Marcenaro 2, Doria 24, Viggiani 4. All. Ambrosini, Ass. Conforti, Bartolucci, Acc. Opletal.

BEA CHIERI: Ahia 2, Marrese 14, Viggiano 20, Quagliotto 20, Bechis 8, Ricci 2, Pianfetti 6, Prestipino, Fogliato 17, Gangitano 2, Mout. All. Allisiardi, Ass. Turetta, Acc. Bechis.

UNDER 14 GOLD

ABA SALUZZO – BEA CHIERI SSDRL 47-58

Parziali: 15-16, 25-28, 36-45

SALUZZO: Franja, Calderoni 6, Grosso, Ruffinato 13, Russo, Perlo 3, Testa 6, Becchio 1, Martino 15, Colmo 3, Kopsati, Bertinetti. All. Ballatore.

BEA CHIERI: Mellina-Gottardo 12, Dalmasso 6, Massari, Giangualano 6, Rodinó, Ariaudo, Mosso 7, Molinari 3, Monaco 4, Nurra 4, Mout 16. All. Allisiardi, Ass. Ghigo.

TOP JUNIOR CSI

BEA CHIERI - SBA ASTI 66-48

Parziali 8-11, 26-19, 47-34

BEA CHIERI: Munafò 11, Marocco 18, Gillio 10, Ubaldo, Outalat, Mateo Claudio 1, Consiglio 2, Caridi 5, Mazzarino 6, Marongiu, Iannucci 6, Giorcelli 7. All turetta

ASTI: Perrotta, Furone 2, Maggiorotto 16, Tagliapietra 5, Baretto 15, Martucci 2, Rainero 2, Bllaca 2, Torchio 2, Rigoli, Nuzzi 3, Basha2.

OASI LAURA VICUNA - BEA CHIERI 52-41

Parziali: 12-9, 24-19, 40-29

OASI: Bezzolato 3, Amato 9, Di Dedda 2, Fregnan 3, Drago 12, Bradley 12, Cutro, Gioiosa 3, Critelli 4, Lo Popolo 4, Di Cuonzo.

BEA CHIERI: Trapaná 2, Outalat, Mateo 2, Consiglio 2, Tosco, Caridi 7, Mazzarino 1, Bosio, Munafò 16, Iannucci 2, Gioecelli 6, Marocco 3. All. Percudani.

RAGAZZI CSI

BEA CHIERI – BUSSOLENO BASKET 64-47

Parziali: 13-9, 30-24, 46-30

BEA CHIERI: Balla 5, Bonetti 2, Chiara 2, Crisi, Grignani, Faedda 2, Indrei, Melchiorri A. 8, Melchiorri N. 5, Tran 22, Viale, Traversari 6, Malino 12. All. Mosca.

BUSSOLENO: Donato, Eydallin, Totaro 16, Feroldi 2, Malacrinò, Giorgi 4, Romanato, Pili 16, Rosu 5, Climenco 4. All. Carnino.

UNDER 13 GOLD

BEA CHIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 50-53

Parziali: 17-18, 37-33, 41-35

BEA CHIERI: Milani 15, Spennato 5, Tarantino 2, Vacca, Fatai 2, Destefanis, Meles 2, Ricci 2, Petrin 11, Sidari 8, Calò 3, Amerio. All. Ratto, Ass. Mosca, Acc. Picchialepri.

CUNEO: Dutto, Casale, Mellano 2, Peano 8, Carignano, Cusimano 16, Albert Romero, Freni, Gastaldi 10, Olomo 15. All. Lelli, Ass. Ferrero.