Derthona Basket e J.P. Macura insieme fino al 2024

Una notizia importante per il Derthona Basket : la società comunica di avere raggiunto l’accordo per il rinnovo biennale , fino al 30 giugno 2024 , del contratto con J.P. Macura .

Così Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona: «Voglio ringraziare due persone che sono state decisive per il buon esito della trattativa: J.P. che ha deciso di sposare il nostro percorso di crescita legandosi a Tortona e al Derthona, rinunciando alle opportunità che il mercato gli avrebbe sicuramente offerto, e il Dottor Beniamino Gavio, che si è speso in prima persona in un colloquio, che è stato decisivo, con il giocatore. Considero questo l’ennesimo gesto di amore e l’ennesimo regalo ai nostri tifosi da parte sua».

Macura, arrivato a Tortona nell’estate 2021, finora è andato in doppia cifra per punti segnati in 21 occasioni nel campionato di Serie A (in 7 di queste partite ha segnato 20 o più punti) e realizza 13.8 punti a gara. Nelle tre partite disputate alla Final Eight di Coppa Italia ha segnato 19.3 punti di media. Ora J.P. è pronto a proseguire la sua avventura in bianconero per ulteriori due stagioni.