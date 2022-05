JBM in Gara-3 per allungare la serie

COSI IN GARA 1 E 2

Nei primi due episodi della serie due vittorie per la squadra campana allenata da coach Alessandro Rossi. In Gara-1, la Novipiù orfana di capitan Martinoni e Penny Williams si è arresa con il punteggio di 76-51 (Okeke 17). Quarantotto ore dopo, in Gara-2, la JBM recupera Penny Williams, ma è ancora la Givova Scafati a portarsi a casa il punto, vincendo 77-55.

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Ci stiamo preparando per Gara-3, analizzando quanto è successo nelle prime due partite, in particolare nella seconda, dove aldilà dello scarto praticamente identico si è visto qualcosa di meglio e siamo riusciti a produrre della buona pallacanestro per un periodo più lungo di tempo, dove però due blackout ci sono costati la partita. Chiaro che Scafati è questo tipo di squadra, capace di accendersi nei momenti decisivi. Adesso davanti al nostro pubblico vogliamo provare ad allungare il più possibile la serie e dobbiamo contare sull’aumento delle percentuali al tiro, cercando di essere il più fluidi possibile in attacco».

Gianmarco Leggio (Ala JB Monferrato): «Nonostante i risultati delle prime due partite, abbiamo dimostrato di potercela giocare fino alla fine contro una squadra forte come Scafati. In questa Gara-3 faremo di tutto per provare ad allungare la serie il più possibile. Mi aspetto un palazzetto caldo e pieno di tifosi, che ci spingano alla vittoria».

INFO UTILI

Si gioca giovedì 12 maggio, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Mauro Moretti, Daniele Yang Yao e Luca Bartolini.

L'incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram (@jbmonferrato) e Twitter di JB Monferrato.