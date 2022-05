Giaguari Torino: le regular season termina con il derby

Termina la regular season, questo weekend, per i Giaguari Torino , che affronteranno in casa i Reapers Torino nel secondo atto del derby stagionale che aveva già visto vittoriosi per 31-0 i gialloneri nella partita di andata al campo del CUS Torino di Grugliasco.

I Reapers si presentano all’ultima partita piuttosto decimati, con alcuni infortuni nei ruoli chiave, ma sicuramente non ci staranno a fare da vittima sacrificale della stagione regolare perfetta dei Giaguari che, come lo scorso anno, si avviano a concludere senza sconfitte il proprio girone. Al contrario dei Reapers, i Giaguari sono in buona salute, e le prestazioni in campo sono in crescita costante giornata dopo giornata, esattamente come programmato ad inizio stagione per arrivare ai playoff nella migliore delle condizioni.

Domenica scorsa abbiamo potuto ammirare un Dalmasso in forma spettacolare distribuire palloni a quasi tutto il parco ricevitori, terminando la partita con quattro touchdown pass, ma è stato tutto l’attacco che si è comportato al meglio, con forse solo una piccola regressione per quanto riguarda il gioco di corse, che non è stato produttivo come al solito. La difesa ha svolto egregiamente il propri compito facendo ruotare tutto il personale a disposizione fin dall’inizio della partita e controllando l’attacco avversario senza grossi problemi.