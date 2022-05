Chieri ’76 mette all’asta le 14 magliette della prima squadra

Le magliette sono una vera chicca per collezionisti, si tratta infatti di quelle della linea Special Identity – City Id utilizzate dalle biancoblù nel precampionato, ideate e realizzate da Erreà con un design e una grafica incentrate sul lettering del nome della città di Chieri. Inoltre saranno autografate dalle giocatrici che le hanno indossate.

Per partecipare basterà inviare una mail all’indirizzo iosostengoilsitting@chieri76.it entro e non oltre le ore 16 di venerdì 20 maggio 2022. Nella mail bisognerà indicare nome, cognome, indirizzo e numero di cellulare dell’offerente, nonché numero/i di maglia/e (o nominativo/i della/e giocatrice/i) prescelta/e. Nella mail andrà anche indicato il corrispettivo offerto. L’offerta minima per ogni maglia è 50 euro. Eventuali spese di spedizione sono a parte.

Scaduto il termine per presentare l’offerta si procederà immediatamente alla seconda fase dell’asta, sempre venerdì 20 maggio, a partire dalle ore 21. Gli offerenti verranno contattati al numero di cellulare indicato nella mail. In caso di offerta singola si procederà all’aggiudicazione. In caso di più offerte si aprirà invece la gara a rilancio tra tutti gli offerenti partendo dalla cifra di importo maggiore, gara da svolgersi con modalità telematiche o mediante videochiamata multipla su Whatsapp. Il pagamento della maglia andrà effettuato tramite bonifico bancario, alle coordinate che verranno fornite al momento dell’aggiudicazione.