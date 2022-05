Hockey: Frigo e Traversa convocati in azzurro per i Mondiali 2022

A pochi giorni dall’esordio ufficiale nella competizione, la Nazionale di hockey su ghiaccio maschile è partita alla volta della Finlandia per prendere parte agli IIHF World Championships 2022 . Lo staff tecnico, guidato dall’ head coach Greg Ireland , ha diramato una lista di 25 convocati, volati a Helsinki direttamente da Londra, dove gli azzurri hanno concluso la propria preparazione in vista dell’appuntamento iridato.

Dopo cinque settimane di ritiro e sei amichevoli disputate, l’Italia è dunque pronta a lottare ancora una volta per la salvezza nel torneo che inizierà nella giornata di sabato. Tra i giocatori selezionati, in particolare, figurano il torrese Luca Frigo, 28 anni, in forza all’Hc Bolzano, e il torinese Tommaso Traversa, 31 anni, nel finale dell’ultima stagione agli Sheffiled Steelers. L’Italia è stata inserita nel Gruppo A, di scena alla Ice Hall di Helsinki, dove affronterà Canada, Danimarca, Francia, Germania, Slovacchia e Kazakistan: si qualificano ai quarti di finale le prime quattro, l’ultima retrocede in prima divisione.

Il calendario degli azzurri

Sabato 14 maggio: Svizzera-Italia, ore 16:20

Domenica 15 maggio: Italia-Canada, ore 12:20

Martedì 17 maggio: Italia-Danimarca, ore 16:20

Mercoledì 18 maggio: Francia-Italia, ore 16:20

Venerdì 20 maggio: Germania-Italia, ore 16:20

Sabato 21 maggio: Italia-Slovacchia, ore 20:20

Lunedì 23 maggio: Kazakistan-Italia, ore 16:20