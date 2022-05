Fulgor Basket, sabato Gara-1 dei quarti palyoff contro Vicenza

«Arriviamo a questo appuntamento con grande entusiasmo - le parole di coach Fioretti prima della partita. - Con la vittoria contro Pavia abbiamo ripreso ritmo, ritrovato tutti i nostri giocatori e siamo pronti a giocarci le nostre carte a testa alta. Vogliamo fare la nostra pallacanestro, giocare come meglio sappiamo, anche se affronteremo una squadra di livello. Vicenza è difensivamente poliedrica, sa rompere il ritmo alle avversarie per poi giocare al suo, sono ben allenati, ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Spero di vedere il palazzetto colmo – conclude l’allenatore rossoverde -, nelle ultime partite ho sentito sempre più vicina la presenza dei tifosi, e li ringrazio per questo. Il gruppo è entusiasta di come il pubblico ci ha aiutati fin qui, ora è il momento più bello della stagione: vogliamo rendere il Pala Battisti un fortino inespugnabile».

E allora vi ricordiamo l’appuntamento: sabato sera, 14 maggio, alle ore 21! Prima della partita, alle ore 19, sarà possibile effettuare un aperitivo a 5€ (bevanda esclusa) grazie al nostro partner “Siamo Fritti”.