Torino '81 in trasferta a Camogli inizia con i recuperi

È tempo di recuperi in Serie A2 , si parte con l’ottava giornata di andata. La Reale Mutua Torino ’81 Iren è impegnata in trasferta contro lo Spazio RN Camogli , terza forza del girone nord. Nella gara di ritorno giocata alla Monumentale i torinesi hanno perso per 8-15 contro la formazione ligure.

Così il coach dei gialloblù Simone Aversa ha presentato il match: «Ritroviamo il Camogli, contro cui abbiamo perso in casa un mese fa. Abbiamo rivisto spezzoni di partita in settimana, cercando di analizzare cosa non ha funzionato, a partire dall’ atteggiamento un po’ remissivo, quasi fossimo intimoriti. Camogli è un’ottima squadra, che forse ha perso un po’ di terreno all’inizio ma ha recuperato poi durante il corso della stagione e occupa comodamente la terza posizione. Noi dobbiamo continuare con il nostro trend, non tanto per i risultati, ma di atteggiamento e approccio alla partita, che non ci deve mai abbandonare. La continuità su questo buon livello non è semplice da mantenere, ma noi andiamo lì comunque per provarci».

LA COMPOSIZIONE DEL CAMPIONATO E DEI GIRONI

Il campionato di Serie A2 è composto da due gironi con 12 squadre ciascuno, che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dal 13 novembre. La regular è terminata il 7 maggio, adesso è il momento dei recuperi delle giornate 8, 9 e 10 e successivamente ci saranno play-off e play-out. Ai play-off accederanno le prime quattro formazioni di ogni girone, ai play-out la penultima e la terzultima di ogni raggruppamento. L’ultima di entrambi i gruppi sarà retrocessa.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, RN Imperia 57, Telemedico Sportiva Sturla e Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Sud: Acquachiara 2000, CC Napoli, Cus Palermo, NC Civitavecchia, Pol. Muri Antichi, RN Florentia, RN Frosinone, RN Sori, Roma Arvalia, Roma Vis Nova, SC Tuscolano e Vela Ancona.

La partita sarà disputata sabato 14 maggio alle ore 19 presso la Piscina Comunale di Camogli.