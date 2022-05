Chieri '76: Camilla Weitzel sesta conferma

Camilla Weitzel è la sesta conferma della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la stagione 2022/2023. Per la giovane centrale tedesca, protagonista di un buon campionato alla sua prima esperienza in Italia, sarà il secondo anno in biancoblù.

«Sono felice di restare a Chieri – sottolinea Camilla Weitzel – Questo è stato il mio primo anno all’estero e mi sono travata benissimo. Non vedo l’ora di tornare e giocare ancora nel nostro palazzetto in cui l’atmosfera è proprio straordinaria. Il livello dell’A1 è altissimo. Ho potuto imparare tanto in tutti gli allenamenti e in tutte le partite, e sono grata per aver avuto la possibilità di crescere insieme alla squadra. Anche personalmente sono cresciuta molto quest’anno. L’esperienza di vivere in Italia e imparare un po’ una nuova lingua mi ha insegnato tanto».

Parlando di obiettivi per la prossima stagione, la centrale della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 mostra idee chiare: «Quando abbiamo raggiunto la final four della Coppa Italia, abbiamo dimostrato che di poter giocare al livello delle prime squadre della lega. Ovviamente la prossima stagione ci sarà qualche cambiamento, ma l’obiettivo rimane lo stesso: lavorare tanto per migliorarci e fare concorrenza alle squadre di alta classifica. Non vedo l’ora di ricominciare!».

La conferma di Camilla Weitzel si aggiunge a quelle di Kaja Grobelna, Francesca Bosio, Alessia Mazzaro, Francesca Villani ed Helena Cazaute già annunciate in precedenza. L’anno prossimo le altre giocatrici della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 saranno volti nuovi. È tempo, dunque, anche di congedi e saluti.

A Chiara De Bortoli, ad Ali Frantti e Rhamat Alhassan, ad Asia Bonelli, Yagmur Karaoglu e Martina Armini, e ancora al capitano, Elena Perinelli, vanno un grande e sincero ringraziamento per il tratto di strada percorso insieme, e un altrettanto grande e sincero in bocca al lupo per tutto quel che le attende, nella pallavolo e oltre.