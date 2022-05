Ivrea vanifica nel finale le speranze novaresi

Al rientro dalla pausa lunga il ritmo lo detta ancora Ivrea, che allunga arrivando vicino alla doppia cifra di vantaggio. Novara è tenuta a galla dal duo Galzerano-Diouf, che a fine gara avranno segnato più della metà dei punti totali novaresi. Nell’ultima frazione il nervosismo è evidente, Novara si riporta sotto ma ancora una volta non è capace di ribaltare il risultato. Lettera 22 vince ancora una volta di una sola lunghezza e conquista la salvezza.

Novara avrà una ultima possibilità per restare nel campionato di Serie C Silver anche nella stagione 2022/2023. I novaresi affronteranno O.A.S.I. Laura Vicuna Rivalta, formazione che ha perso la serie contro Vercelli.

Per conquistare la salvezza Novara dovrà vincere la serie e sperare che Oleggio, impegnata nei Playout del campionato di Serie B, non retroceda.

Alternativa Renault Lettera 22 Ivrea - MG Consulting Novar 81 – 80

Parziali (21-17, 44-38, 62-54)

Ivrea: Mat. Saccomani ne, Gennari, Regruto 2, Nardi 16, Messina 10, Degrandi 12, Gamba ne, Coi 2, Ravera Chion 7, Pistelli ne, Mar. Saccomani 32, Sconfienza. All. Celani

Novara: F. Zocca ne, Boncompagni ne, Amato, Galzerano 22, L. Brustia 6, Vigliaturo 9, Giromini 12, Caligaris ne, Diouf 20, Bertona, Cochis 8, Apostolo 3. All. Delconte