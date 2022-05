Fitarco Piemonte - Giochi Sportivi Studenteschi 2022

Si è svolta questa mattina venerdì 13 maggio, sul campo della Compagnia Arcieri Varian di Settimo Torinese (TO), la fase finale dell’edizione 2021/2022 dei Giochi Sportivi Studenteschi.

La manifestazione, che vede in gara solamente arcieri provenienti dagli istituti scolastici, ritorna (finalmente!) a distanza di tre anni, ovviamente dopo la pausa dovuta alla pandemia.

In gara 37 studenti-arcieri che hanno approcciato alla disciplina del tiro con l’arco all’interno delle ore di educazione fisica, con il sostengo e supporto dei loro insegnanti e degli istituti scolastici stessi, oltre che alle società sportive, e grazie al coordinamento del Prof. Giovanni Pellizzari.

Nello specifico in gara erano rappresentati i tre istituti delle Scuole Medie di I° grado: I.C. Pellico di San Mauro, I.C. Gramsci e I.C. Matteotti di Settimo T.se.