Derthona: l'U17 Eccellenza conquista il titolo regionale e le Finali Nazionali

Convincente e costante per quaranta minuti la Bertram Derthona, che nell’ultima giornata del Girone Top ligure-piemontese si impone in maniera autorevole contro l’Azimut Vado. Un successo che vale il titolo regionale e la qualificazione diretta, da prima in classifica, alle Finali Nazionali di categoria in programma dal 20 al 26 giugno a Mantova. Un risultato di grande valore, arrivato grazie alla crescita e alla maturità mostrate nel corso dell’anno dalla squadra allenata da Luca Ansaloni.