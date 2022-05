Giaguari Torino, U13 e U15 staccano il biglietto per la fase finale

Dopo la Under 17 che la scorsa settimana ha terminato la stagione regolare imbattuta qualificandosi per le finali di Grosseto, anche la Under 13 e la Under 15 completano il loro percorso perfetto e staccano il biglietto per la fase finale .

Sul campo dei Blitz a Balangero, in una giornata caratterizzata da un caldo torrido, le due formazioni dei Giaguari hanno sconfitto le pari categoria Pirati Savona e Blitz Balangero concludendo così al primo posto del proprio girone senza sconfitte.

Alle quattro partite vinte il mese scorso nel Bowl di Torino, la Under 13 di coach Aviano e Peiroleri ha sconfitto prima i Pirati 40-6 e poi in chiusura di giornata, i Blitz 27-12. Nelle altre due partite della giornata i Pirati hanno sconfitto i Blitz 13-6 e 18-14, restando anch'essi in corsa per la qualificazione alla fase finale. Tairon Goccione e Mattia Papeo sugli scudi per a formazione Under 13, ma tutti i ragazzi scesi in campo hanno fatto la loro parte ed hanno contribuito alla vittoria.