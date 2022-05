Cuneo Volley: oggi inizia la Finale PlayOff di serie A2

Una nuova battaglia sta per avere inizio e ancora una volta il palazzetto di Cuneo sarà protagonista; alle ore 18 la serie A2 maschile del Cuneo Volley scenderà in campo contro Reggio Emilia per Gara 1 della Finale Play Off , in palio un posto in Superlega .

Lo scorso anno i biancoblù avevano raggiunto la semifinale, quest’anno i ragazzi di coach Serniotti fremono per giocare la Finale. L’avversario è tutt’altro che facile, ma è anche vero che lo si conosce bene e la voglia di togliersi quel sassolino della Coppa Italia c’è. Tuttavia il focus è sul gruppo e il proprio gioco che è la cosa più importante, ciò che la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ha ben fisso è l’obiettivo finale e poter iniziare in casa la serie è un’enorme fortuna dal grande potenziale.

Gara 2 è stata posticipata a giovedì 19 in quel di Reggio Emilia per indisponibilità di campo, mentre Gara 3 resta invariata sabato 21 alle ore 20.30 a Cuneo; in caso si allunghi la serie, anche Gara 4 verrà slittata al giovedì.

A poche ore dal match, le parole del regista cuneese Matteo Pedron: «Stasera ci aspetta un’altra battaglia. Loro sono una squadra forte, che può vantare una rosa di ottimi giocatori e lo hanno dimostrato conquistandosi tre finali su tre; sono un gruppo che non molla mai, lotta palla su palla e stanno giocando un’ottima pallavolo. Per noi non sarà una partita semplice, dovremmo avere pazienza e restare sempre concentrati, sapendo che non sarà facile. La settimana che è appena terminata è andata bene, ci siamo allenati a un ottimo livello e non vediamo l'ora di iniziare a giocare questa Finale».

Resta attiva la prevendita online su Liveticket. Sarà anche possibile acquistare i biglietti, dalle ore 16.30 in avanti, presso la biglietteria del palazzetto. Si ricorda che la Finale Play Off è inclusa nell’abbonamento, previa prenotazione tramite e-mail all’indirizzo: biglietteria@cuneovolley.it entro le ore 12 (non verrà assicurato il posto legato alla sottoscrizione, ma ne verrà dato uno disponibile). Il biglietto d’ingresso è unico al prezzo simbolico di 10€ in modo che sia alla portata di tutti, perché il sogno è grande e condiviso. Omaggio per gli Under 19 e le categorie speciali.