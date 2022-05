Oleggio cade in casa, Gara 1 di Playout alla Sangiorgese

Un primo quarto totalmente in rincorsa condanna gli Squali nel finale. Gara 1 playout va alla Sangiorgese , risultato finale 55-63 . Gara 2 si giocherà di nuovo in casa martedì 17 maggio alle 21 .

Squali in campo con De Ros, Giampieri, Giacomelli, Negri e Riva, Sangiorgese con Bargnesi, Melchiorri, Voltolini, Angelucci e Toso. Dopo il 2-2 iniziale gli ospiti infilano un parziale che vale il 2-9 e il digiuno viene rotto da Riva (4-9). Di nuovo parziale per Sangiorgese e sul 4-14 coach Nava chiama la pausa. Del Debbio da tre rompe un altro digiuno (7-17), Riva fa a metà dalla lunetta e il primo finale è 8-19.

Entrano con piglio diverso gli Squali e due furti in contropiede fanno capitalizzare Colussa e Del Debbio (12-19). Grilli fa gioco da quattro punti (12-26), una tripla di De Ros toglie la doppia cifra di vantaggio (17-26), parziale biancorosso di 13-0 con Giacomelli, De Ros e Colussa e gli Squali mettono la freccia per la prima volta (30-29). È una battaglia, Sangio riprende possesso e chiude 32-36.

Alessandrini e Voltolini siglano il 32-40, Riva e Touré ritornano a stretto contatto (38-40) e lo stesso fa Negri (40-42). Gli ospiti cercano sempre di stare avanti e gli Squali in scia, il terzo quarto si chiude 44-46 con De Ros preciso ai liberi. E’ un continuo contatto, ma sul 48-49 arriva una tripla di Grilli che porta gli ospiti sul 48-52. ancora Touré a un solo possesso (50-53), il finale è concitato e sul 50-55 Nava chiama la pausa ma il canestro, come per tutto il match, non ne vuole sapere e gli Squali sono costretti ad arrendersi 55-63.

Oleggio Magic Basket – Sangiorgese Basket: 55-63

Parziali (8-19; 32-36; 44-46)

Oleggio: Negri 6, Riva 7, Giacomelli 8, Colussa 5, De Ros 11, Ballarin ne, Palestra ne, Del Debbio 5, Temporali ne, Seck 2, Touré 8, Giampieri 3. All. Nava.

Sangiorgese: Melchiorri 3, Baggi ne, Angelucci 4, Grilli 17, Dushi, Cassierio ne, Alessandrini 2, Bianchi ne, Voltolini 11, Bargnesi 18, Fragonara 5, Toso 3. All. Roncari.