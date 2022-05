Gara 1 è della Paffoni

Avvio contratto: Balanzoni toglie le ragnatele dal canestro sotto la curva Matteo Bertolazzi, mentre Vicenza si affida all’esperienza di Cecchetti. L’alternarsi delle difese schierate da coach Ciocca manda fuori giri l’attacco della Paffoni, che affretta tante conclusioni dall’arco e si trova sotto 8 a 17 dopo un quarto. Nella seconda frazione, dopo qualche minuto giocato ancora a marce basse, una tripla di capitan Planezio e le giocate di Bushati danno il La al vero inizio di gara della Fulgor, con le squadre appaiate sul 27 a 27 all’intervallo lungo. Nella ripresa Bushati è il protagonista assoluto, il pubblico va in visibilio e Vicenza sprofonda. I biancorossi, però, non ci stanno, e con un buon break in apertura di quarta frazione accorciano riaprendo i giochi. Ci pensa ancora Bushati, seguito dall’ottimo impatto difensivo di Fokou, che cancella un paio di volte gli attaccanti vicentini mostrando tutto il suo atletismo. Vince la Paffoni 66 a 53, la prima è nostra, ma ne mancano ancora due.

Martedì sera si torna in campo al Pala Battisti, alle 20:30, per allungare sul due a zero e divertire tutto il popolo rossoverde. Siete stati di grande aiuto in questa prima partita, vi vogliamo ancora protagonisti per gara due: vinciamola insieme, godiamoci questi playoff!