I Giaguari Torino chiudono imbattuti la stagione regolare

Finale di stagione col botto per i Giaguari Torino, che infliggono 63 punti ai malcapitati Reapers Torino e chiudono imbattuti la stagione regolare, conquistando anche la prima posizione nel ranking dei playoff, che assicura tutte le partite in casa, tra quarti di finale e semifinale.

Nonostante il punteggio sembri indicare altro, non è stata una partita semplice per i Giaguari, che si sono ritrovati a meno di due minuti dall’intervallo in vantaggio si un solo punto dopo un primo tempo estremamente combattuto grazie ai Reapers che, nonostante fossero privi di un quarterback di ruolo, hanno messo in grossa difficoltà la difesa giallonera con le corse di Garetto e Brun, che sono sembrati inarrestabili per gran parte del primo tempo. Ad aprire le marcature ci pensa Salsa, perfettamente imbeccato da Dalmasso dalle tre yard. La partita sembra in discesa, ma nel secondo quarto ci pensa Brun a finalizzare il grande lavoro di Garetto, portando palla in end zone per il pareggio. I Giaguari passano ancora in vantaggio con una iniziativa personale di Dalmasso, che entra in end zone dalla una yard, ma poco dopo l’avviso dei due minuti, il quarterback improvvisato dei Reapers Esposito inganna tutti con una draw perfetta e si invola per 30 yard sulla parte sinistra del campo. Brun si fa bloccare l’extra point e le squadre restano sul 14-13 in favore dei Giaguari.

È a questo punto che per i Giaguari scatta la scintilla che cambia la partita, ancor prima dei necessari aggiustamenti difensivi che arriveranno all’intervallo. Sul kickoff dopo il touchdown di Esposito, Serra riporta il pallone per quasi 50 yard, e sull’azione successiva lo stesso Serra raccoglie in end zone un preciso passaggio di Dalmasso da 35 yard. Sono bastate due azioni ai Giaguari per andare al riposo con otto punti di vantaggio. I Coach Volpi e Michitti sistemano la difesa nell’intervallo, e per i Reapers scende la notte. Nel terzo periodo i Giaguari mettono a segno quattro touchdown con Salsa (passaggio di 10 yard da Dalmasso), Tenconi e Dalmasso, entrambi con corse da 2 yard, ed infine Socci, imbeccato in end zone da Duranti, nel frattempo subentrato a Dalmasso. Nel quarto periodo, dopo una ricezione da circo di Alessandro Incarbone, Duranti lancia ancora un touchdown pass per Andrea Morelli, poi, dopo un intercetto di Alessio Di Pierro, è lo stesso Morelli che manda in end zone Bergesio per il 63-13 finale.