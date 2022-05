Settimo seconda, spazza via Poviglio. Derby decisivo

Settimo risponde a Torino , vincente sabato su Cagliari, con una doppia vittoria su Poviglio 10-3 | 3-1. Le due Piemontesi dunque si attestano a pari merito al 2° posto con (9W-4L) dietro la già qualificata Parma. Sarà dunque decisivo il derby di mercoledì 18 maggio ore 20.30 stadio via Passo Buole; partita da dentro/fuori con Settimo già capace di sconfiggere gli orsi in casa propria quest'anno (Gara 1).

Epilogo migliore non poteva esserci per questo inizio di stagione del Settimo che, da outsider, con pochissimi innesti di mercato e una forte trazione della sua "cantera" giovanile ha saputo, gara dopo gara, legittimare la sua leadership dietro a Parma in un avvincente testa a testa con Torino. Sarà comunque una Piemontese ad entrare tra le 8 migliori squadre italiane che si giocheranno la pool scudetto, questa non può che essere una bella notizia per tutto il baseball piemontese in forte crescita, dopo un 2021 straordinario con gli europei.