Gators, il recap della settimana

U19 GOLD

VM SERVICE GATORS - CONTE VERDE 73-66

Parziali: 21-10, 12-18, 21-21, 19-17 VM SERVICE Gators: Arneodo 4, Catalano 10, Nicola S. 27, Nicola A. 24, Ghigo, Davicco, Roano, Bertaina 2, Fantini 4, Stima 2, Varallo, Paschetta. All. Sabatino

Conte Verde: Palena 8, Lo Mele 10, De Padova 8, Piconetto, Bastianelli 26, Di Benedetto, Falcone, Colace, Falcione 7, Castelli 4. All. Casaccia.

Nel recupero della prima giornata del "prolungamento" delle fase di qualificazione di Coppa, gli Under 19 Gators vincono, tra le mura amiche del palazzetto di Via Giolitti di Savigliano, i rivolesi di Conte Verde. Nonostante il risultato non contasse ai fini della classifica è stata partita vera, con le due formazioni a battagliare possesso su possesso per contendersi la posta in palio. §La partenza degli alligatori è stata buona tanto da far presagire una gara in discesa (21 a 10 il parziale delle prima frazione di gioco). Invece i rivolesi, a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, ribaltano completamente il risultato portandosi anche a sei lunghezze di vantaggio (37-43). Poi la zona 3-2 disposta da Coach Sabatino manda in tilt l'attacco degli ospiti che fanno fatica anche a ripiegare lasciando spazi che i fratelli Nicola concretizzano (51 punti in due!) riportando così i bianco verdi a condurre nel punteggio (54-49 prima dell'ultima frazione). Gli ultimi dieci minuti sono stati altrettanto concitati con gli ospiti che comunque non hanno abbassato il livello e l'intensità del gioco, tuttavia il divario non riesce più ad essere colmato e i Gators possono festeggiare. Da apprezzare il contributo di Juri Catalano (10) che solo ora, a fine stagione, sta ritrovando lo smalto perso durante quest'anno per lui complicato. Prossimo incontro: Mercoledì 18/05/2022 ore 19.30, VM SERVICE Gators - Victoria Torino (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)) SAN MAURO T.SE - VM SERVICE GATORS 85-67

Parziali: 11-25, 33-20, 23-4,18-17 VM SERVICE Gators: Arneodo M. 4, Nicola S. 13, Nicola A. 24, Ghigo 11, Bertaina 6, Paschetta 4, Arneodo L. 5. All. Sabatino.

San Mauro T.se: Bena 2, Vidotto 9, Maicu, Nigra 12, Lagna, Ciappa 9, Berrutti 9, Binovi 9, Gandini 9, Marcolin 20, D'Aloia 4, Della Valle 2. All. Drago.

L'U19 di coach Sabatino si gioca il primo posto del girone in trasferta a San Mauro Torinese. A disposizione del Caoch però ci sono solo 7 effettivi tra i quali l'esordiente in under19 di Luca Arneodo. Il numero ridotto di rotazioni possibili ha agevolato in modo piuttosto evidente gli avversari che fanno del ritmo e delle rotazioni la loro arma preferita. L'inizio è tutto di marca Gators che prendono di sorpresa gli avversari andando in vantaggio ben oltre la doppia cifra. Ai biancoverdi però risulta difficile mantenere freschezza e lucidità quando le rotazioni vengono a mancare, così i Torinesi prima lentamente, poi nel terzo quarto con uno strappo deciso (23 a 4 il parziale), si mettono al comando della partita e ne terranno le redini fino alla fine. Alla squadra ospite va dato merito di aver disputato una gara di grande sacrificio e per lunghi tratti anche di qualità. "peccato non aver potuto avere tutti gli effettivi a disposizione, sarebbe stata un'altra partita e avremmo potuto battagliare meglio per il primo posto del girone. Complimenti ai ragazzi scesi in campo che hanno dato prova di grande maturità e attaccamento ai colori" il commento a caldo di coach Sabatino. U17 FEMMINILE LAPOLISMILE - ABC SERVIZI LADY GATORS 43-50

Parziali: 10-13, 5-12, 15-11, 13-14 ABC SERVIZI Lady Gators: Artuso, Frattini 8, Mellano 4, Porporato 3, Mondino 4, Calliero 7, Gjondrekaj D. 22, Gjondrekaj F. 2. All. Colonna, Ass. Mondino-Mascolo.

Lapolismile: Basile, Cottella 4, Lanzone 7, Sirbu 7, Battagliotti 13, Conti 4, Argentin 7, Mancardo, Iafisco, Perosso, D'Errico. All. Pellegrino.

Ultima trasferta del girone Primavera e ennesima partita vinta per le Lady, che, nonostante le sole 8 giocatrici a referto, va a vincere una partita combattuta ma tutto sommato in controllo. Primo quarto sostanzialmente in equilibrio, con Gjondrekaj D. dominante nell'area avversaria e Frattini pronta a sfruttare gli spazi in area, che portano le Lady sul +3. Nel secondo quarto cambia leggermente il modo di giocare, dato che il centrone biancoverde è costretto a lunghi tratti in panchina per problemi di falli. Calliero e Porporato sono combattive nel pitturato, mentre Gjondrekaj F. e Artuso giocano ottimamente sugli scarichi di Mondino, unica vera playmaker della partita. A inizio terzo quarto le Alligatrici devono amministrare una decina di punti di vantaggio. Il ritorno delle avversarie, il caldo e le rotazioni ridotte mandano un po' in affanno le Lady, che vedono farsi sotto Lapolismile. Ma senza perdere la calma, con alcune belle giocate di Mellano e della dominatrice dell'area Gjondrekaj D., le ragazze di Coach Colonna chiudono gli ultimi minuti ancora avanti e portano a casa la vittoria. Prossimo incontro: sabato 21/05/2022 ore 17.15, ABC SERVIZI Lady Gators - Cuneo (Palazzetto dello sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)) JUNIORES GATORS - SAVIGLIANO 68-53

Parziali: 15-14, 19-12, 19-18, 15-9 Gators: Tuninetti, Roano, Ghigo 7, Anrico, Perrone 17, Ferrero 15, Scibetta 4, Pistone 5, Varallo 14, Brigna 2, Valinotti n.e., Mazzone 4, All. Nicola-Botta, Acc. Tesio.

Savigliano: Rivarossa 3, Biolatti, Carena 7, Gallino 2, Genesio 17, Bonelli 14, Ambrosino 3, Tagliano, Sulejmanovic 2, Salvadori 2, Rosso 3. All. Gallo-Fiorito.

Venerdì 13 maggio 2022 si è disputato al PalaMarenco il terzo derby stagionale, questa volta per gara 1 di semifinale Juniores Provinciale, di fronte le due formazioni saviglianesi che hanno dato vita ad una sfida combattuta con alti e bassi da entrambi i fronti, ma che alla fine ha visto spuntarla i padroni di casa dei Gators. Il primo quarto è stato abbastanza contratto, con entrambe le squadre poco efficaci in attacco un po’ per le difese, un po’ per la poca precisione dei protagonisti: per i Gators, hanno inciso anche le tante palle perse causate per lo più dalla fretta. I punti sono arrivati dal pitturato, dove Ghigo, Perrone e Varallo a tratti hanno trovato buone conclusioni, solo una più attenta scelta delle conclusioni avrebbe permesso percentuali maggiori. A loro il solo Ferrero è riuscito a dare una mano con due conclusioni dalla distanza, mentre in difesa Pistone ha dato il solito contributo di aggressività, aiutato da Mazzone, mentre i rimbalzi sono stati a panaggio dei lunghi. Dall’altra, l’Amatori ha saputo controbattere ogni tentativo di allungo ed è riuscita a rimanere attaccata chiudendo sotto il periodo 15-14. Nel secondo, La prolificità in attacco è un po’ cresciuta, dove anche Mazzone e Scibetta sono riusciti ad andare a referto, il primo con un’incursione nell’area avversaria, il secondo con una conclusione da rimbalzo offensivo. Per il resto, ancora Ferrero, Ghigo, Perrone e Varallo hanno portato a casa canestri. Le rotazioni hanno portato tutti a scendere in campo, e bene o male nessuno si è tirato indietro è ha dato il suo contributo. Gli ospiti hanno pagato di più la fisicità degli Alligatori e questo si è tradotto nell’aumento del distacco che a metà gara ha visto i Gators avanti 34-26. Alla ripresa dopo l’intervallo, la sfida ha continuato a vedere un certo equilibrio: capitan Pistone e compagni, infatti, hanno provato più volte l’allungo decisivo senza mai riuscirci, complici ancora troppe palle perse, anche ingenue, a cui si devono aggiungere le basse percentuali ai liberi (12/30 al termine della gara), fornendo così sempre l’appiglio all’Amatori per non mollare e tenere testa agli Alligatori. Nell’ultimo periodo, dopo un iniziale tentennamento in cui gli ospiti sono stati bravi a recuperare in parte lo svantaggio, i Gators hanno avuto un sussulto d’orgoglio e guidati, questa volta soprattutto dai “piccoli”, sono riusciti a respingere il tentativo di rimonta grazie ad una difesa aggressiva che ha portato palle recuperate e rimbalzi. Non tutti ribaltamenti di fronte hanno portato frutti, ma sono comunque bastati per riallungare e chiudere la sfida con una meritata vittoria per 68-53. Questo finale fa ben sperare anche per la sfida di ritorno, che sarà la prossima settimana al Palaferrua, dove basterà anche non perdere con uno scarto maggiore o uguale, perché la formula prevede somma di punteggio tra andata e ritorno: ma la mentalità “Gators” non prevede calcoli, si andrà con il coltello tra i denti con l’obbiettivo della vittoria.

Prossimo incontro: Mercoledì 18/05/2022 ore 19.30 Savigliano – Gators (Palaferrua – Corso Roma, 70 – SAVIGLIANO (CN)). U13 SILVER OASI LAURA VICUNA - CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 79-52

Parziali: 19-24, 19-11, 16-10, 24-7 CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Ciavarella 2, Mosso 4, Trentanelli 2, Botta C. 20, Botta 3, Iacuzzi 11, Marchisio 2, Cirianni, Bossati 5. All.: Toselli.

Sabato 14 Maggio i Gators sono ospiti della capolista Oasi Laura Vicuna, si gioca nella caldissima palestra di Rivalta. Dopo piu' di due mesi di assenza, i Gators recuperano il capitano Iacuzzi, presenza importante per il gruppo 2009.

L'avvio del match è ottimo per gli ospiti, Mosso e compagni giocano un'ottima pallacanestro in fase offensiva, mettendo in seria difficoltà la capolista. Il primo quarto termina con gli Alligatori avanti 24-19. Purtroppo nel secondo quarto i biancoverdi si vedono fischiare il quarto fallo personale a Botta A. e Marchisio, autori entrambi di un'ottima prova in campo. Si va al riposo con i padroni di casa avanti 38 a 35, con la partita apertissima. Nel terzo quarto Cristian Botta guida l'attacco dei Gators, ben supportato da Bossati e Iacuzzi, ma le rotazioni dei Gators sono limitatissime e le energie, spese in difesa per limitare i forti avversari, sono ridotte al lumicino. Il terzo quarto vede gli Alligatori sotto 53-45. Purtroppo nell'ultimo quarto gli Alligatori alzano bandiera bianca, le energie sono finite, con diversi elementi in panchina per 5 falli personali. "Gran prestazione dei nostri ragazzi" commenta soddisfatto coach Toselli "Per tre quarti abbiamo creduto nella grande impresa di poter vincere in casa della capolista! Continueremo a lavorare in palestra per giocarci le ultime partite del campionato e divertirci ancora!" Prossimo incontro: Sabato 24/05/2022 alle ore 15.00, CIRIANNI DECORAZIONI Gators - Saluzzo (Palazzetto dello sport di Savigliano – Via Giolitti – SAVIGLIANO (CN)). U13 FEMMINILE CHIERI - CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 51-44

Parziali: 11-6, 20-19, 10-12, 10-7 CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Gitto, Tuninetti 3, Rolfo 2, Spertino 8, Chiapello 4, Gianoglio, Fea, Casasole 14, Conti 12, Dotta. All. Sabatino.

Chieri: Orlando, Perrone, La Grotteria 1, Cappelo, Canofiero 5, Ricci 19, Lupo 19, Sangiorgi 1, Trecarichi 6. All. Petrachi.

Trasferta a Trofarello per le Under13 Lady che incontrano Chieri per la gara valida per la terza giornata di ritorno. Purtroppo arriva un'altra sconfitta che segue quella in settimana a Cuneo. Per certi versi le due sconfitte sono simili: entrambe le formazioni avversarie fanno dell'agonismo la loro arma vincente (spesso al limite della legalità consentita dal regolamento). La partita risulta subito complicata per le giovani ospiti che devono mettere in campo energia e forza d'animo per contrastare il gioco fisico delle avversarie, il tutto in un ambiente ostile che poco si adatta ad un contesto di questo livello. Nonostante tutto le alligatrici, dopo un avvio incerto, disputano una gara più che dignitosa che però non basta per portare a casa la posta in palio. Prossimo incontro: Lunedì 23/05/2022 ore 18.00, CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators - Moncalieri (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)). U12 ALPICAR GATORS - FOSSANO 81-29

Parziali: 16-5, 37-10, 64-22 ALPICAR Gators2010: Biga, Magliano 8, Foti 1, Allemandi 9, Bergese 4, Amato 14, Fresia 16, Abello 27, Grezda 2, Abbà. All. Toselli, Ass. Racca.

Fossano: Terzaghi 12, Craciun 2, Busso, Altic, Operto 7, Chirra 2, Palazzolo 2, Forte 2, Vacca, Servetti 2. All. Mondino.

Ennesima vittoria in questo campionato per i giovani Gators U12 che hanno sempre dominato in lungo ed in largo. Il ritmo imposto alla partita dai ragazzi di Toselli – Racca è apparso fin da subito insostenibile per la malcapitata formazione fossanese. I bianco-verdi difendono benissimo su tutti i palloni e ne recuperano un’infinità soprattutto con Allemandi, in giornata di grazia, Bergese e Biga, i quali sono presenti in ogni parte del campo. Le conclusioni al ferro si susseguono così come i rimbalzi in attacco dove a farla da padrone è il solito Abello, top-scorer della partita, ben coadiuvato da Fresia che ha fatto vedere giocate degne di un paio di categorie superiori.

In fase offensiva si distingue anche Amato, autore di una buona prova in fase realizzativa, mentre Grezda lotta come un leone recuperando molti palloni. Le azioni offensive dei Gators sono sempre più corali, a denotare il fatto che questi ragazzi stanno crescendo come squadra: questo affiatamento si vede anche in fase difensiva dove sono sempre più frequenti gli ‘aiuti’ che vengono fatti (il concetto di aiuto solitamente si apprende più avanti nella maturazione cestistica). La partita si dipana in modo pressoché costante per tutti i periodi e il divario tra le due compagini cresce costantemente nell’arco del match. Con questa vittoria i Gators blindano matematicamente il primo posto assoluto nel girone ad una giornata dal termine del campionato e si qualificano così per la finalissima del campionato U12, che si svolgerà il 28 maggio durante il CSI Day al palazzetto di Borgo San Dalmazzo, dove ci sarà la possibilità di coronare questo splendido percorso. “Abbiamo giocato una partita molto attenta in tutte le parti del campo e questo aspetto ci è piaciuto moltissimo: i ragazzi hanno dimostrato grande maturità nell’affrontare l’impegno e non hanno assolutamente sottovalutato gli avversari, imponendo il loro gioco e difendendo bene per 40 minuti. Ora abbiamo ancora una partita prima di giocarci la finale per il titolo U12: in queste due settimane continueremo ad allenarci molto intensamente per migliorare ulteriormente il nostro gioco” il commento più che soddisfatto dei due coach. Prossimo incontro: sabato 21/05/2022 alle ore 15.30, Bra – ALPICAR Gators 2010 (Palazzetto dello Sport – LA MORRA (CN)). U12 CSI MONTA' D'ALBA - GATORS WEST COAST 26-34

Parziali: 5-10, 9-8, 8-10, 4-6 Gators West Coast: Bossati L. 13, Silato, Damian, Mura 2, Airaudo 3, Kolndrehaj, Simon, Mellano 6, Castagno 2, Olivero 6, Ruberti 2, Barbieri, Simon. All. Nicola.

Montà d'Alba: Charfi, Spadaro, Sacco 8, Ottavio 2, Greco 2, Notarnicola, Saletta, Milanesio 4, Bilardo 6, Craioveanu 2, Vasluianu, Ghidoni 2. All. Molina.

Sabato 14 maggio 2022: ultima partita in trasferta della stagione. I giovani U12 West Coast sfidano la compagine di Montà, incontrata appena 4 giorni prima in casa. Gli alligatori si presentano senza i due giocatori che durante la scorsa partita avevano fatto la parte del leone in termini di punti realizzati, per cui c’è un po’ di preoccupazione tra le fila dei giovani di coach Nicola. In campo le ansie spariscono subito: i biancoverdi sono concentratissimi dall’inizio della gara, con Mellano che dovrà tenere a bada il lungo di turno con molto dispendio di energie e si farà aiutare molto bene da Castagno; Ruberti e Mura molto bravi a recuperare palloni vaganti e, in un paio di circostanze, anche a segnare canestri importanti; Olivero si traveste anche da realizzatore e conclude molto bene alcuni buoni contropiedi. Menzione a parte stasera è doverosa per Bossati Leo, che è ispiratissimo, segna tanti canestri, ma soprattutto recupera diversi palloni, molto spesso poi serviti su un vassoio per le facili conclusioni dei compagni. Il primo tempo finisce con un risicato +4 esterno che lascia la partita aperta ad ogni risultato, ma al rientro in campo i Gators fanno capire che questa partita la vogliono proprio portare a casa, con le unghie e con i denti: Silato, seppur dolorante, è presente sempre in difesa, così come Kolndrekaj e Barberi, più attenti del solito a non lasciare spazio al diretto avversario; Airaudo si prende spesso l’onere del portare avanti la palla, mentre Simon è un vero mastino, che azzanna ogni pallone che gli passa vicino, e Damian prova più volte a iscrivere il suo nome a referto, ma gli avversari più lunghi non gli lasciano molto spazio. Vincono di nuovo i Gators, con pieno merito, anche se bisogna dare atto agli avversari di non aver mollato mai, cercando di rendere la vista difficile ai biancoverdi. Divertimento percepito anche sugli spalti dai numerosi genitori-tifosi di ambedue le formazioni, che hanno incitato per tutti i 40 minuti i loro piccoli. Un bel pomeriggio di sport, insomma! Prossimo incontro: Sabato 21/05/2022 ore 16.00, Gators West Coast - Cairo (Palestra Scuole Medie - Via Palmero - MORETTA- (CN)) GATORS WEST COAST - MONTA' D'ALBA 47-28

Parziali: 9-10, 22-6, 6-4, 10-8 Gators West Coast: Bossati L. 6, Silato, Bossati I. 20, Damian, Mura 2, Airaudo 2, Simon, Castagno, Robasto 12, Sarcone 2, Mellano 3, Granero. All. Nicola.

Montà d'Alba: Giacobbe, Ottavio 1, Sacco 8, Greco 2, Molino 2, Notarnicola, Saletta, Milanesio 2, Bilardo 4, Craioveanu 9, Vasluianu, Ghidoni. All. Molina.