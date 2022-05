Judo: Akiyama stellare! 7 Campioni Italiani U21

Sono ben sette i nuovi campioni italiani juniores di Judo formati all' AKIYAMA di Settimo Torinese , la gloriosa società del campione olimpico Fabio Basile, che nel week-end appena trascorso si sono messi al collo la medaglia d'oro in occasione dei campionati italiani juniores di judo svoltisi al Lido di Ostia.

"Un nuovo ciclo" -afferma il coach di Basile e dell'Akiyama Pierangelo Toniolo. "Giovani che ci scelgono per migliorarsi e crescere. Arrivano da Settimo, da Torino ma anche dalla Puglia o dalla Toscana ma tutti sono accomunati dalla stessa passione e con un sogno in testa : arrivare alle olimpiadi come Basile, Lombardo o Mungai, gli olimpionici torinesi del judo a Tokyo 2020".

Storie diverse, campioncini diversi. Flavio Petruzzelli combatte nei -66 kg e arriva da Bari nel 2018, cambia vita, cambia scuola e gli inizi non sono dei migliori.. ma lo sport è perseverare e crederci, sempre. Lui lo fa e quindici giorni fa vince il campionato di terza divisione e questo sabato è risalito sullo stesso podio e si è rimesso al collo la stessa medaglia, quella d'oro!

Ludovica Franzosi invece è di Acqui Terme e anche lei a quattordici anni ha cambiato vita e assieme a mamma Samanta si trasferisce a Settimo Torinese. "Il judo ti insegna a vincere le proprie paure" - dice Ludovica - "e io ne avevo tante e ne ho ancora ma ho preso tanta confidenza nei miei mezzi grazie al judo e ieri ho avuto una marcia in più" . È lei la nuova campionessa Italiana dei 70 kg.

Erica Simonetti kg+ 78, invece abita in via Mantegna a Settimo Torinese, proprio davanti alla palestra Akiyama. "Ho iniziato judo a sei anni - racconta Erica - e da allora non ho più smesso malgrado le sconfitte che però sono formative. Sono stata campionessa d'Europa nel 2019 ma per assurdo non avevo mai vinto un Campionato d'Italia. Il mio sogno sarebbe fare l'Olimpiade".

Samuel Salvo arriva da Givoletto e combatte nei kg 73. Il fisico è più da modello che da judoka ma la sua arma è la tecnica: è gia andato a specializzarsi in Giappone e quando combatte attira l'attenzione per la spettacolarità delle sue tecnice. Gli sono serviti comunque cinque incontri per essere il nuovo campione d'Italia dei 73 kg.

Irene Caleo di Carrara nei kg 78 ha invece sbaragliato tutte le sue avversarie grazie al suo fisico statuario e ha battuto la pluri titolata Mengucci di Roma. Un incontro al cardiopalma dove ad avere la meglio è stata la condizione fisica e la volontà di vincere della toscana che dedica la vittoria a mamma e papà, i suoi primi tifosi.

Alexandar Jelic da Settimo Torinese invece appartiene alla classe under 18 e malgrado ciò si è imposto anche in quella under 21 nella categoria dei 55 kg. Già campione italiano 2022 proprio negli under 18 ha bissato l'oro con una gara impeccabile dove ha terminato tutti gli incontri prima del limite malgrado la maggiore età degli altri concorrenti. Un enfant prodige.

Elena Guarducci è di Prato e anche lei ha scelto l'Akiyama di Settimo per perfezionarsi. Non è sempre presente ma spesso segue dei periodi di allenamento presso Akiyama assieme al papà, tecnico di judo e preparatore atletico di fama internazionale. Elena si è imposta nei 44 kg ma ora passerà di categoria perchè vuole cercare sbocchi in europa per avere una consacrazione internazionale.

Storie diverse, campioni diversi ma un sogno comune: inseguire le orme di Basile verso l'olimpo del Judo....