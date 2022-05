BEA Chieri lotta con orgoglio, ma Gravellona passa il turno di Coppa Piemonte

Venerdì 13 maggio il CheTariffa Leopardi Future Lab è sceso in campo ospite di Basket Gravellona per la gara di ritorno degli Ottavi di Finale di Coppa Piemonte .

Dopo una gara d’andata equilibratissima nonostante l’indisponibilità di capitan Blanco, i Leopardi devono ancora fare i conti con l’assenza del loro capocannoniere, a cui si aggiungono quelle di Barbero, Ratto e Sirbu. L’inizio è a favore dei padroni di casa, che si portano in testa nei primi minuti e riescono presto a trovare un primo allungo (30-18). I Leopardi rispondono con orgoglio e provano a ricucire, senza lasciare prendere il largo a Gravellona.

Nel secondo tempo Valentin Bianco dà la scossa ai suoi in attacco con tiri dalla lunga distanza e BEA ricuce fino al -10 con un buon gioco di squadra e protagonisti anche i classe 2005 Tommaso Bianco e Giorgio De Mita. Gli avversari, però, non demordono e aumentano ancora l’intensità, trovando un nuovo parziale prima dell’ultima sirena. Ai Leopardi restano poche energie e la gara si chiude sull’84-62.

«Sono ancora una volta molto soddisfatto dello spirito dei ragazzi – commenta coach Colò – Ce l’abbiamo messa tutta per andare oltre ai nostri limiti, in una serata non facile per le tantissime assenze. Dopo un primo quarto complicato abbiamo ricucito, senza smettere di lottare fino alla fine e con tutti a referto, segno della prova corale che abbiamo messo in campo. Come nelle ultime gare, anche stasera si sono visti in modo netto i grandi passi in avanti del gruppo compiuti in questi mesi».

Termina così la stagione del Leopardi Future Lab, il progetto BEA che ha portato le promesse del Settore Giovanile a esordire nel campionato Senior di Serie D accanto a compagni più esperti. Il bilancio non può che essere positivo, con la salvezza ottenuta con tre giornate d’anticipo e un finale di stagione in netto crescendo che dà fiducia per la crescita futura di tutti i ragazzi.

A.S.D. INCONTRO BK GRAVELLONA – BEA CHIERI SSDRL 84-62

Parziali: 30-18, 48-33, 70-54

BEA CHIERI: Bertoglio 2, Bianco T. 3, Vignoli 3, Bergese 6, Zanatta 15, Bianco V. 24, Berruto 4, De Mita 5, Cristiano (C). All. Colò, Ass. Pirocca.

GRAVELLONA: Dell’Orto 4, Ferraris 17, Lo Basso (C) 9, Santini 13, Cavioli, De Marchi 6, Guala 6, Marzorati 7, Carone 16, De Bernardi 4, Carbone 2. All. Buarotti M.