Cascina Capello Chieri cade in casa contro Safa

Partita difficile da affrontare quella di sabato sera per il Cascina Capello Chieri , consapevole che la Safa potesse arrivare al PalaCapello in cerca di riscatto e che sarebbe scesa sul terreno di gioco per provare a vincere la gara e riscattarsi della sconfitta subita 15 giorni prima nella semifinale di Coppa Piemonte. La gara si è conclusa al tie-break a favore delle ospiti, che hanno vinto una gara complicata e giocata non al massimo dalle chieresi, alternando un bel gioco ad alcuni momenti di appannamento totale.

Coach Bernardinello schiera in partenza di gara Fradiante in palleggio con Padula nella sua diagonale, Gilè e Gauna al centro e in banda Lancieri e Caretto, libero Mondino. Dall’altra parte del campo Lapalombella inizia il sestetto con Boggio in cabina di regia, nel ruolo di opposta Depaoli, al centro Griggio-Crespan, ali ricevitrici Panetta e Guerra, libero Botta.

Il primo set, giocato non al meglio e con molti errori nei fondamentali, vede il Cascina Capello subire il passivo solo nella parte finale e soccombere 25-23. Al cambio campo coach Bernardinello scuote le ragazze e le richiama alla concentrazione, prova ad inserire Ronco in regia e la partita sembra poter prendere l’inerzia giusta. Con le dovute attenzioni le chieresi riportano il match in parità.

Dopo aver sistemato alcune lacune e con il servizio che inizia a mettere in difficoltà le torinesi in ricezione, il set si chiude in meno di 16 minuti con il parziale di 25-9 (super Giorgia Padula che infila 11 battute consecutive scardinando la difesa avversaria).

Avanti due set a uno e con la possibilità di portare a casa l’intera posta in palio, la troppa convinzione gioca un brutto scherzo a capitan Caretto e compagne, che iniziano il set lasciando il gioco alle avversarie. La Safa prende fiducia e rimette in gioco la sfida con un break iniziale (5-0), che risulterà decisivo per portare la partita al quinto set. Nell'ultima frazione le due squadre giocano punto a punto, entrambe cercano la vittoria, ma nel finale sono le ospiti a gioire, chiudendo il match sul 16-14.

Alle chieresi rimane la delusione per la sconfitta, ma nulla è ancora deciso, mancano tre gare alla fine della seconda fase. Il Cascina Capello nella prossima gara andrà in trasferta a San Mauro contro La Folgore, attuale capolista del girone avanti di due punti in classifica.

CASCINA CAPELLO CHIERI - SAFA 2000 2-3

CASCINA CAPELLO CHIERI: LANCIERI. PADULA, CARETTO(k) ,RONCO, GAUNA, FRADIANTE, GILÈ, LOTARTARO, RATTO, FETESCU, MONDINO (l). ALL. BERNARDINELLO - ROMERO. DIR. MESINI.

SAFA 2000: BOGGIO, CRESPAN, DELLA CASA, DEPAOLI, DI CAPUA, GUERRA, VERRO, PANETTA, GRIGGIO, DEIDDA, BOTTA (l). ALL. LAPALOMBELLA.

ARBITRI: FENOCCHIO - TAURISANO