Chivasso vince Gara 4 contro Tam Tam e vola in serie C Gold

Domenica 15 Maggio 2022 : una data che entrerà nella storia della Pallacanestro Chivasso , che si aggiudica gara 4 della serie finale sul campo di Tam Tam Torino e conquista la serie C Gold per la prima volta dalla sua fondazione.

Un'emozione indescrivibile per i giocatori chivassesi, per lo staff tecnico, per la dirigenza, per i tifosi che hanno vissuto un'annata sportiva impronosticabile ad agosto 2021, culminata in una gara 4 non adatta ai deboli di cuore, vinta per 62-69 al termine di una vera battaglia sportiva.

Tam Tam arriva alla palla a due sapendo di non avere seconde possibilità e così si avvera ciò che coach Pomelari aveva pronosticato in spogliatoio: i torinesi attaccano a testa bassa, imprimono energia e ritmo, provano a spaccare subito il match, tentando il colpo del ko nei primi 10' di gioco. Chivasso barcolla, accusa il colpo, difende male e con poca intensità, si incaponisce in attacco e così i padroni di casa volano sul 16-7 a fine primo quarto.

Vantaggio che si dilata nei primi minuti del secondo quarto in cui Bonalanza e Caputo regalano il 22-9 ai granata torinesi. Chivasso trova finalmente energia in difesa e con tre palle recuperate ed il contropiede risale fino al -4 (22-18), prima che Martina trovi la tripla del 25-18. A questo punto sono Stefano Pagetto e Ferro a caricarsi sulle spalle l'attacco chivassese con le loro penetrazioni ed il tiro dalla media. La tripla sulla sirena di Ferro chiude il primo tempo sul 33-29.

Ferro che continua ad essere un rebus irrisolvibile per la difesa avversaria anche nel terzo periodo: suoi i punti che firmano il primo sorpasso chivassese sul 37-38. Tam Tam allora si aggrappa a Paschetta, Bonalanza e Bonello, ma Ferro e Pagetto rispondono colpo su colpo, chiudendo sul 47-47 il terzo quarto.

Negli ultimi 10' di gioco Chivasso alza nuovamente il suo ritmo difensivo, recupera palloni, controlla i rimbalzi, ma il tiro dalla lunga distanza sembra tradirla. La maledizione però è rotta dall'uomo che non ti aspetti: Nicolò Migliori alza la mano ed infila la tripla del 51-53, cui rispondono Barla e Ferro per il 54-55 a -2,46" dalla sirena finale. Ora si lotta su ogni pallone e dopo una palla recuperata ed un attacco ordinato la palla arriva nell'angolo nelle mani educatissime di Giovara, che infila la tripla del 54-58, facendo esplodere la panchina ed il tifo biancoverde.

Time out dei padroni di casa, ma la gara è indirizzata, perchè nei due attacchi successivi sarà Pepino a trovare due conclusioni consecutive dall'arco e lanciare Chivasso sul 57-64 a 30" dal termine. Tam Tam prova ancora a rovinare la festa con la tripla di Caputo ed il fallo sistematico, ma la precisione dalla lunetta chiude a doppia mandata il risultato e la serie. Sulla sirena finale è incontenibile la gioia dei chivassesi, che si riversano in campo per festeggiare un traguardo storico per la storia della società.

Tam Tam Torino - C.D. Ciglianese Pall. Chivasso 62-69

Parziali (16-7; 33-29; 47-47)

Tam Tam Torino: Bonalanza 6, Rajteri, Martina 8, Caputo 8, Bonello 7, Valetti, Rabbia 11, Rizzo, Barla 9, De Marco 9, Paschetta 9, Nebiolo 4. All. Cesano, A.All. Capolicchio.

C.D. Ciglianese Pall. Chivasso: Giovara 5, Pagetto R., Vettori, Balaara 4, Cambursano, Regis, Greppi, Pepino 13, Ferro 19, Pagetto S. 19, Migliori 9, Cussigh. All. Pomelari, A.All. Bruno.

Arbitri: Sig.ri Pellegrino e Del'Infante di Torino.

Note: Serie vinta da Chivasso 3-1, Chivasso promossa in serie C Gold. Spettatori 250 circa. Fallo tecnico di Pomelari al 4', Fallo antisportivo di Pepino al 25'.