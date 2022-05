Collegno Basket in Finale di Serie C Gold

Collegno Basket sconfigge 3-0 Serravalle Scrivia e si aggiudica l’accesso alla Finale del campionato di Serie C Gold regionale, valevole per la promozione in Serie B nazionale. Nonostante il percorso netto ed i divari finali abbastanza ampi in tutte e tre le gare, la serie contro i serravallesi è stata tutt’altro che semplice ed ha richiesto ai giocatori di Coach Spanu di spendere molte energie fisiche e nervose per venirne a capo, soprattutto in Gara 2, caratterizzatasi per un equilibrio costante, interrottosi di fatto solo nell’ultimo periodo grazie ai canestri sotto le plance di Borgialli e Trovato, bravi a sfruttare il logico appannamento di un Pavone stanco per non aver mai potuto rifiatare in panchina, ed alla capacità di Tuninetto di pareggiare punti ed impatto generale del pari ruolo Taverna.