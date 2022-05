Basket Novara, ultima chance per restare in Serie C Silver

Nell’ultimo turno dei Playout si deciderà il futuro di Novara . I ragazzi guidati da coach Delconte, che hanno perso le serie contro Saluzzo e Ivrea, avranno un’ultima occasione per restare in Serie C Silver anche nella prossima stagione. I novaresi affronteranno Rivalta , con un occhio ai risultati della Serie B.

Si deciderà in pochi giorni il destino della formazione novarese targata MG Consulting . Dopo due serie sfortunate, perse entrambe 2-0, i bianco-blu dovranno adesso affrontare O.A.S.I. Laura Vicuna Rivalta . Per salvarsi i novaresi dovranno non solamente vincere, ma anche sperare che nei Playout di Serie B Oleggio si salvi.

In questo ultimo turno di Playout il Basket Club sfiderà una formazione che ha concluso il Girone A di Serie C Silver in ultima posizione, ottenendo solamente due vittorie in sedici incontri. Nei primi due turni dei Playout O.A.S.I Rivalta ha prima perso 2-0 contro Pallacanestro Grugliasco (76-71, 63-69) e poi, sempre 2-0, contro Vercelli (72-57, 69-84). Nelle sedici gare disputate nel Girone A i ragazzi allenati da coach Bussoli hanno prodotto in media 59,9 punti a partita, subendone mediamente 72. Il pericolo numero uno dei rivaltesi è Andrea Motta, che in stagione regolare ha viaggiato a oltre 16 punti di media a partita.

Per conquistare il diritto di partecipare al campionato di Serie C anche nella stagione 2022/2023 la MG Consulting dovrà battere Rivalta nella serie al meglio delle tre gare e sperare contestualmente che Oleggio non retroceda dalla Serie B alle Serie C Gold. Gara-1 si disputerà alla palestra “Bellini” di Novara sabato 21 maggio. La palla a due è fissata alle ore 21. Gara-2 si giocherà giovedì 26 maggio presso la palestra S.EI Pasta, nella frazione Pasta di Rivalta di Torino. Per l’eventuale Gara-3 si tornerà a Novara, sabato 28 maggio.