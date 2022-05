BEA Chieri, il recap della settimana

L' Under 15 Silver BEA Chieri inizia con il piede giusto i PlayOff di Coppa Piemonte . In Gara 1 dei Quarti di Finale, ieri sera, supera in trasferta Pallacanestro Pancalieri (57-65). Ora basta una vittoria domenica al PalaCascinaCapello (Gara 2) per conquistare le Semifinali.

Nel fine settimana il Settore Giovanile dei Leopardi raccoglie parecchie altre soddisfazioni. L'Under 17 Gold espugna il parquet di Tam Tam Torino (59-62), ribaltando la differenza canestri con la gara d'andata. Ora è al primo posto della classifica, a sole due giornate dalla fine della Seconda Fase Coppa. L'Under 14 Gold supera al PalaCascinaCapello Basket Club Serravalle (67-42) e chiude la Seconda Fase al terzo posto. Ora è pronta ai PlayOff, che inizieranno il prossimo fine settimana contro San Mauro. L'Under 13 Silver supera Scuola Basket Asti (83-34) e chiude una seconda fase da sette vittorie e una sola sconfitta (primo posto). Le Leoparde dell'Under 13 Femminile si aggiudicano la gara contro Basket Gators (51-44).

Prestazione opaca per l'Under 15 Eccellenza, che cede in casa a Langhe Roero Basketball (64-76) e incappa nella prima sconfitta in Coppa Piemonte. L'Under 13 Gold cede ad AreaPro 2020 Piossasco (71-20), l'Under 19 Silver a Cestistica Pinerolo (56-75). Sfuma per un solo punto la vittoria dei Ragazzi CSI nel derby contro Basket Chieri (47-46).

UNDER 15 SILVER

PALLACANESTRO PANCALIERI - BEA CHIERI 57-65

Parziali: 11-14, 15-26, 11-17, 20-8

BEA CHIERI: Vidotto, Nicoletti 2, Gariglio 4, Pisciuneri 32, Guardalben 12, Gamba 11, Luera, Giuranna, Vurruso, Cirrito, Zarba 2, Darodda 2, All. Grillone, Ass. Ghigo.

PANCALIERI: Truccone D. 4, Patruno 2, Cioffi, Bertone 2, Cane 3, Abate 1, Chiattone 2, Bernero 4, Truccone C. 39, All. Ferrero.

UNDER 17 GOLD

TAM TAM ASD – BEA CHIERI SSDRL 59-62

Parziali: 19-17, 35-32, 54-45

TAM TAM: De Santis 3, Lombardi, Riolfo 6, Dulla, Moro, Bonesio 4, Vianello 17, Bechis, Barla 6, Scivoletto 15, Fiorentini, Terzi 8. All Santomauro, Ass. Rango.

BEA CHIERI: Marrese, Bianco 6, Roccati 12, Gangi, De Mita 13, Lafiosca 9, Ferrone 14, Quagliotto 8, Kamami. All Usai, Ass. Bonifacio, Ass. Pirocca, Prep. Gangi.

UNDER 14 GOLD

BEA CHIERI SSDRL – ASD BC SERRAVALLE 67-42

Parziali: 13-8, 32-20, 48-32

BEA CHIERI: Mellina-Gottardo 18, Nicoletti, Massari, Rodinò, Borsatti 2, Ariaudo 6, Mosso 11, Molinari 10, Monaco 14, Zanzon 6. All. Allisiardi, Ass. Ghigo.

SERRAVALLE: Pellicanò 5, Benassi, Poggio 6, Gilli 2, Miglietta 6, Monti, Pisano Bafano 5, Zilio 15, Tirelli 3, Repetto. All. Gilli.

UNDER 13 SILVER

BEA CHIERI – SBA Asti 83-34

Parziali: 28-9, 53-14, 67-21

BEA CHIERI: Calò 20, COrderlo 5 Giorcelli 8, Santoro 6, Fava, Meles 8, Chiara 4, Petrin 24, Vallinoti 2, Pirrone 4, Stoia, Griva 2. All. Ucci.

UNDER 13 FEMMINILE

BEA CHIERI – GATORS 51-44

Parziali: 11-6, 31-25, 41-37

BEA CHIERI: Orlando, Ferrone, Lagrotteria 1, Cappello, Candellero 4, Ricci 20, Lupo 19, Sangiorgi 1, Treccarichi 6.

UNDER 15 ECCELLENZA

BEA CHIERI SSDRL – LANGHE ROERO BASKETBALL SSDRL 64-76

Parziali: 18-23, 31-36, 50-61

BEA CHIERI: Ahia, Marrese 10, Viggiano 16, Quagliotto 10, Bechis 19, Ricci 4, Pianfetti 1, Prestipino, Fogliato 2, Gangitano, Mout 2. All. Allisiardi, Ass. Ratto, Acc. Bechis.

LANGHE ROERO: Agosto 7, D’Orta 11, Peano, Moschini 10, Bernocco 17, Di Giovanni, Marocco, Busato 4, Milone, Pavese 9, Morando 2, Rinaldi 16. All. Siragusa.

UNDER 13 GOLD

BEA CHIERI – AREA PRO 2020 PIOSSASCO 71-20

Parziali: 15-4; 35-12; 50-16; 70-21

BEA CHIERI: Vacca 2, Milani 5, Crisi 2, Calò 2, Borz 2, Traversari 2, Valentini 2, Amerio, Spennato 1, Tarantino, Destefanis 2. All. Mosca.

UNDER 19 SILVER

BEA CHIERI SSDRL – A.S.D. CESTISTICA PINEROLO 56-75

Parziali: 18-21, 26-37, 44-55

BEA CHIERI: Sirbu 5, Bertoglio 4, Barisone (C) 13, Vignoli 10, Alò, De Mita 5, Zanetti, Bergese 8, Virde, Roccati 11, Perillo. All. Colò, Ass. Pirocca.

PINEROLO: Bonansea 14, Caramellino, Giraudo 7, Lazaro 2, Conti 4, Hu, Mastroberti, Grosso 23, Guglielmone 2, Menegazzo 6, Maltese 17. All. Martinelli.

RAGAZZI CSI

BASKET CHIERI – BEA CHIERI 47-46

Parziali: 13-13, 22-25, 36-31

BASKET CHIERI: Caresio 12, Drogo 4, Rossi, Maranzana 2, Pennazio 6, Doria 3, Franchini, Piazzalunga, Vergnano 7, Modica Amore 9, Cappa 4, Fissore. All. Uliana, Ass. Ciaiolo.

BEA CHIERI: Melchiorri N. 2, Viale 2, Malino 10, Destefanis, Bonetti, Chiara 2, Ariaudo 12, Faedda 1, Mastrocola, Tran 7, Melchiorri A. 4, Villata 4. All. Ratto, Ass. Picchialepri.