Fulgor Basket vince e va sul 2-0 contro Vicenza

Omegna ha stretto le maglie difensive, come era già successo in gara 1, ed ha migliorato le sue percentuali in attacco, sopratutto dall'arco dei 6,75. Senza Jacopo Balanzoni, out per precauzione per un lieve affaticamento muscolare, Omegna ha trovato nella coppia Bushati-Planezio il grimaldello per far saltare il piano partita biancorosso. Ma un contributo importante è arrivato da tutti i giocatori scesi sul parquet. Ora testa e cuore per il prossimo episodio della serie, perché a Vicenza le difficoltà saranno tante e servirà una Paffoni concentrata e determinata per chiudere i conti.