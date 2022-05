Cuneo Volley: l'obiettivo è pareggiare contro Reggio Emilia

La serie della Finale Play Off A2 è lunga, servono 3 vittorie su 5 gare e i biancoblù hanno un solo obiettivo, pareggiare domani sera in Gara 2 per riaprire i giochi.

Il tempo tra un match e l’atro sarà sempre meno, ma una Finale è anche questo. Il secondo atto in programma domani, giovedì 19 maggio in quel di Reggio Emilia, mentre Gara 3 resta calendarizzata per sabato 21 maggio alle ore 20.30 a Cuneo ed è già attiva la prevendita su Liveticket con biglietto unico a 10€ e omaggio per Under 19 e categorie speciali.

A poco più di 24h dal fischio d’inizio di Gara 2, le parole di Capitan Iacopo Botto: «Domani dovremo essere più pazienti, sprecare meno le occasioni che verranno date, cercando di sopportare il loro servizio. Importante sarà non farsi distrarre dall’ambiente, perché il PalaBursi sicuramente sarà molto caldo e date anche le dimensioni ridotte rispetto al nostro, la bolgia si sentirà particolarmente. Per me e la squadra è molto importante sentire che la Società e i tifosi credono in noi nel riportare la serie in parità e verranno anche in trasferta. Sarà nostra premura e obiettivo del gruppo farli tornare a casa soddisfatti e orgogliosi di noi».

Per chi resta a Cuneo, la partita sarà in diretta sul canale YouTube Volleyball World cliccando su questo link.