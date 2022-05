Eurogymnica Campione Regionale di Insieme Open

Una specialità dove Torino e l'Italia fanno scuola da sempre e che vede la sua massima espressione nella Nazionale allenata da Emanuela Maccarani, la più titolata coach di tutti gli sport in attività, con le sue oltre 100 medaglie internazionali, conquistate spesso ai danni di corazzate come quelle russa, bielorussa, bulgara. Ma se per le Farfalle Azzurre il massimo obiettivo saranno le prossime competizioni internazionali come la Coppa del Mondo di Pesaro, per il mondo della ritmica nostrana che conta, l'appuntamento clou della stagione si identifica invece nella finale nazionale che si terrà a Folgaria, in Trentino.

Per poter scendere in pedana nella bella località montana ai piedi delle Dolomiti è sempre però necessario superare l'ostacolo della fase regionale e le ginnaste allenate dal trio Colognese, Vaccaro e D'Amore lo ha fatto egregiamente, andando a vincere nella categoria Open, dedicata alle ginnaste senza limiti di età. Impossibile mettere in campo, come lo scorso anno, tre diverse squadre in base alle tre categorie previste: le giovanissime Allieve, le speranze della Giovanile e appunto le veterane Open. Impossibile perché i calendari federali sono ormai ingolfati di appuntamenti e competizioni che non permettono di preparare contemporaneamente differenti specialità. Impossibile ad esempio lavorare nello stesso periodo con le Allieve, che stanno per affrontare da protagoniste i nazionali della prossima settimana e sull'Insieme. Questo obbliga società e staff tecnici a fare una attenta programmazione già a inizio anno, centellinando le energie e focalizzando bene gli obiettivi, per evitare di fallire poi su tutta la linea.

Con tutte le squadre Allieve qualificate per la finale nazionale, che si terrà appunto la prossima settimana a Sarnano in provincia di Macerata, ad Eurogymnica non è rimasto che puntare tutto sulle Open.

Aurora Bertoni, Laura Golfarelli e Virginia Cuttini reduci dalla vittoria nel campionato di Serie A2 e Carlotta Lo Muscio e Sofia Albertone, protagoniste invece nel campionato di Serie B e di Serie C, hanno così lavorato sodo nelle poche settimane a disposizione, presentandosi nella capitale delle nocciole con un esercizio ancora in rodaggio ma già in grado di raccogliere un ottimo punteggio ed emozionare il numeroso pubblico tornato finalmente sugli spalti.