Derthona, pullman organizzato per seguire la squadra a Venezia in Gara 4

Per seguire la squadra nell’importante partita di sabato, i tifosi bianconeri organizzano un pullman per raggiungere Venezia con partenza fissata alle ore 15 dal piazzale antistante il PalaCamagna. Il servizio, andata-ritorno in giornata al costo di 30 euro, verrà confermato al raggiungimento di almeno 30 adesioni. La società si è attivata per fornire a tutti gli aderenti il biglietto per accedere al PalaTaliercio. Due sono le opzioni a disposizione: il settore ospiti, al costo di 10 euro, e la tribuna, che ha un prezzo di 27 euro. Per riservare il proprio posto sul pullman, il numero di riferimento è 333 6501456. Il termine ultimo per aderire è fissato alle ore 18 di venerdì 20 maggio.