FederHockey Piemonte, al via ”Play Hockey, Live Piemonte"

Piemonte capitale dell’hockey Otto eventi nazionali, oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia e un torneo internazionale dedicato ai più piccoli. A giugno a Bra finali scudetto e Coppa Italia. I migliori hockeisti di tutta Italia si danno appuntamento in Piemonte per una primavera ricca di eventi nazionali che chiuderanno la stagione sportiva. Dalle Finali under 14 alle Final four Scudetto: saranno ben otto i titoli tricolore che verranno assegnati al termine di un programma serrato con le competizioni suddivise tra Torino, Bra (Cuneo) e Moncalvo (Asti).

Più di 500 gli atleti provenienti da tutto lo Stivale per giocare contendersi un campionato italiano di hockey su prato ma anche per ammirare una regione stupenda che proprio tra maggio e giugno offre una miriade di opportunità per trascorrere una giornata o anche solo qualche ora all’insegna dell’arte, della cultura, dell’enogastronomia o della natura. Il clou sarà costituito dalle Final four di Coppa Italia maschili e femminili che si svolgeranno in contemporanea a Bra nel finesettimana del 25 e 26 giugno. L’11 e 12 giugno sarà la volta, invece, delle Finali scudetto maschili sempre a Bra. All’interno di questa rassegna sportiva c’è anche il Torneo Internazionale Umberto Micco che si svolge il 18 e 19 giugno a Moncalvo d’Asti ed è dedicato alle categorie under 10, 12 e 14.

È questo il contributo dell’hockey alle manifestazioni sportive organizzate sul territorio in occasione del riconoscimento del Piemonte “Regione europea dello Sport 2022”. S’inizia sabato 21 maggio al campo Tazzoli di Torino dove andranno in scena le Finali del Campionato Under 18 femminile che vedrà impegnate quattro squadre: le padrone di casa del Cus Torino, il Butterfly Roma, il Galatea Catania e il Riva del Garda.

Tutti gli eventi in programma

21 maggio a TORINO - Finali under 18 Femminili

28-29 maggio a BRA - Finali under 14 Femminili

28-29 maggio a MONCALVO - Finali Under 14 Maschili

4-5 giugno a TORINO - Finali Under 16 Femminili

11-12 giugno a BRA - Final Four Scudetto Maschile

18-19 giugno a TORINO - Finali Under 21 Femminili

25-26 giugno a BRA Final Four Coppa Italia Maschile

25-26 giugno a BRA Final Four Coppa Italia Femminile

18-19 giugno a MONCALVO – Torneo internazionale “Umberto Micco”

Cos’è l’hockey su prato

Non si pattina sul ghiaccio e neanche con le rotelle, si corre!

L’hockey su prato è tra le più antiche discipline olimpiche e tra gli sport più diffusi al mondo. Fece il suo esordio nella kermesse a cinque cerchi a Londra nel 1908. Nacque in Inghilterra agli albori del secolo scorso e si diffuse grazie all’imperialismo britannico attraverso le sue colonie. È sport nazionale in India e Pakistan, ma è molto diffuso anche in Australia e Nuova Zelanda, Sudafrica e Stati Uniti. Con il tempo l’hockey è diventato uno sport tra i più praticati e seguiti nel mondo con una diffusione ampissima anche in Europa (Germania, Olanda e Spagna su tutte). Nella versione olimpica si gioca 11 contro 11, il portiere è dotato di una speciale armatura protettiva. A differenza dell’hockey su ghiaccio o l’hockey pista la pallina (che non è il disco!) può essere colpita solo con la parte piatta del bastone e non con entrambe.

Il Presidente della FIH, Sergio Mignardi

«Con le finali del Campionato Under 18 femminile si apre un ciclo di otto eventi che trasformeranno il Piemonte in ombelico dell’hockey italiano. Questa regione rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro movimento: città come Torino, Bra, Villar Perosa, Moncalvo e Novara rappresentano delle eccellenze che potranno crescere anche grazie al sostegno che la Regione ha dato e continua a dare al nostro sport».

L'Assessore allo Sport della Regione Piemonte

L’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte si è speso direttamente per fare in modo che gli impianti per questo sport che sta dando tante soddisfazioni al nostro territorio fossero all’altezza delle sfide che gli attendono. Il calendario di eventi in programma, che va a unirsi alla lunga lista di appuntamenti connessi a Piemonte Regione Europea dello Sport, dimostrano che la strada seguita è quella giusta.