Torino '81 torna in casa e sfida Bogliasco 1951

Si prosegue con i recuperi in Serie A2, si prosegue con la nona giornata. La Reale Mutua Torino ’81 Iren torna tra le mura amiche della Monumentale e ospita la capolista Bogliasco 1951 , che guida il girone nord con 55 punti contro i 30 dei torinesi. La prima sfida, formalmente di ritorno, si era conclusa per 11-3 in favore dei liguri.

Così il coach dei gialloblù Simone Aversa ha presentato il match:

«Arriviamo a queste ultime due partite non al meglio, ma questo non deve essere un alibi, non dobbiamo accontentarci di una sconfitta dignitosa. Noi domani dobbiamo andare in piscina con l’idea che possiamo vincere questa partita! Vogliamo prenderci questo quarto posto. Il President Bologna ha recuperato le partite ed è attaccata noi; avremo ancora una partita con loro il 28 maggio, ma voglio che fino a domani sera ti si pensi solo ed esclusivamente al Bogliasco. Abbiamo ancora ben in mente la partita di un mese fa fatta in casa loro… abbiamo realizzato che possiamo giocarcela alla pari con le prime della classe, avevamo retto benissimo per due tempi e mezzo, poi la partita ci è scivolata malamente, ma sono convinto che domani sarà un’altra storia».

LA COMPOSIZIONE DEL CAMPIONATO E DEI GIRONI

Il campionato di Serie A2 è composto da due gironi con 12 squadre ciascuno, che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dal 13 novembre. La regular è terminata il 7 maggio, adesso è il momento dei recuperi delle giornate 8, 9 e 10 e successivamente ci saranno play-off e play-out. Ai play-off accederanno le prime quattro formazioni di ogni girone, ai play-out la penultima e la terzultima di ogni raggruppamento. L’ultima di entrambi i gruppi sarà retrocessa.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, RN Imperia 57, Telemedico Sportiva Sturla e Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Sud: Acquachiara 2000, CC Napoli, Cus Palermo, NC Civitavecchia, Pol. Muri Antichi, RN Florentia, RN Frosinone, RN Sori, Roma Arvalia, Roma Vis Nova, SC Tuscolano e Vela Ancona. La partita sarà disputata sabato 14 maggio alle ore 19:00 presso la Piscina Comunale di Camogli.

La gara si giocherà sabato 21 maggio alle ore 18 e sarà trasmessa live sulla nostra pagina Facebook.