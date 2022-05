Itinera Torino Universitaria Rugby: storica qualificazione ai playoff

Domenica 22 maggio per la prima volta in assoluto nella storia del Rugby maschile cussino la formazione di serie A dell’ITINERA TORINO UNIVERSITARIA RUGBY affronterà i playoff promozione per il campionato Top Ten, massima serie nazionale. Fischio d’inizio alle 15.30 all’Albonico contro il Valsugana Padova Rugby.

«Finalmente siamo ai playoff e siamo dove volevamo essere – dichiara coach Lucas D’Angelo – Ci siamo dati come obiettivo il fatto di giocare questi playoff, ci siamo arrivati con tanto lavoro ma anche con tanto piacere nel farlo. Adesso viene il momento più bello per i ragazzi che dovranno affrontare queste gare. Come sempre ci aspettiamo una partita difficile soprattutto perché affronteremo altre due squadre prime nei rispettivi gironi, che quindi sono abituate a dominare il gioco e a vincere, queste sono veramente le partite più belle della carriera di tutti i giocatori. Li aspettiamo quindi con molto entusiasmo e li andremo ad affrontare a viso aperto come del resto abbiamo affrontato tutta la stagione”. La femminile del BARRICALLA TORINO UNIVERSITARIA RUGBY sarà impegnata in trasferta sul campo del Valsugana per il ritorno delle semifinali scudetto.