B1-F: Volley Parella, Marco Pastore nuovo Assistant Manager

Per Pastore è un ritorno nel mondo del volley, mondo del quale ha fatto parte fin da giovanissimo, prima come giocatore, poi da dirigente. Palleggiatore del Cus Torino per un decennio, tra fine anni '80 e fine anni '90, ha giocato per anni in Serie B prima di lasciare la pallavolo giocata per trasferirsi dietro la scrivania. Nel 2012/13 diventa il Direttore Sportivo del Chieri Torino Volley di Serie A1 femminile per poi fare ritorno al Cus Torino, prima come responsabile del settore giovanile, poi come responsabile della sezione rugby. Mantiene ancora un ruolo per alcuni anni nella sezione volley per poi dedicarsi nell'ultimo triennio interamente al mondo della palla ovale. Dopo un anno di stop per motivi di lavoro, il rientro nella pallavolo con il Volley Parella Torino.

«È con immenso piacere che annuncio l'arrivo al Parella di Marco Pastore - dice il Direttore Sportivo Davide Belluz - Per questa prima parte della stagione mi affiancherà nel ruolo di Direttore Sportivo in modo da coprire l'incarico quando il mio lavoro mi porterà lontano da Torino. Pastore porta in dote tutta la sua lunga esperienza come dirigente sportivo, prima di pallavolo, dove ha ricoperto la figura del DS in A1 femminile e poi come responsabile della sezione rugby del Cus Torino, dove ha gestito le prime squadre, femminile e maschile, entrambe in Serie A, ed il settore giovanile. Marco sarà un importante valore aggiunto per tutta la società Parella che dá continuità al percorso di crescita nel settore femminile, anche a livello dirigenziale».

«Mi fa molto piacere ritornare nel volley, che in fondo è il mio mondo - commenta soddisfatto Marco Pastore - Dopo l'importante esperienza nel rugby, sono contento di tornare a lavorare con vecchi amici come Fulvio Bonessa e Davide Belluz. Ringrazio il Parella, in particolare il presidente Facchini, per la fiducia riposta in me, sperando di poter portare la mia esperienza per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione».